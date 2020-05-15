【ＦＯＣＵＳ】經濟復甦逆風仍勁，「國內國際雙循環」顯深意

【ＦＯＣＵＳ】經歷一季度慘烈的史無前例收縮（－６﹒８％），市場期待的中國經濟隨全

面復工、社會解封而「劫後重生」，仍遠難言恢復常態化。周五（１５日）揭盅的４月數據顯示

，除了工業增加值轉正，投資、消費仍陷負值，城鎮調查失業率更重攀上６字頭。

而就在前一日，政治局常委會首提「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」；適逢侵

侵揚言「可以切斷與中國的一切關係」「正考慮是否要求中概股公司遵守美國會計準則」，而央

媽牽頭四部委發布金融支持大灣區２６條，未來政策發力點不言而喻。



＊投資消費齊遜預期，實際失業恐超紙面＊



國家統計局公布，４月規模以上工業增加值由負轉正，同比增３﹒９％

（市場：１﹒５％），主因受惠５Ｇ的光纜、集成電路等高技術製造業發力。社會消費品零售仍

同比跌７﹒５％（市場：－７％），其中重災區餐飲跌幅逾３１％。

首４月計，固定資產投資同比跌１０﹒３％（市場：１０％），其中基礎設施投資仍跌

１１﹒８％，首季井噴式發行的１﹒０８萬億專項債，效力似未顯。不過，計算機及辦公設備制

造、電子商務服務投資分別大增１５﹒４％、２５﹒６％，經濟結構轉型趨勢不容忽視。

此外，復工範圍擴大，４月全國城鎮調查失業率反攀升至６字頭；而鑒於該數據並未納入非

城鎮勞動人口（規模約１﹒０５億人），據法國巴黎銀行估算，全體勞動人口的實際失業率首季

或已達１２％。距離全國兩會開幕僅餘一周多時間，市場普遍預計北京勢把就業放在政策首位，

力保社會穩定。

就在最新數據揭盅前，昨日召開的政治局常委會首提「深化供給側結構性改革，充分發揮中

國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，或反映最高層

應對「去中國化」的基本思路。



＊港「安全門」舉足輕重，碳交易謀遠慮＊



無巧不成書的是，由央媽牽頭證監、外匯局等的《金融支持粵港澳大灣區建設的意見（簡稱

２６條）》同日公布，拋開業界耳熟能詳的擴大銀行╱保險╱證券業開放、探索建立跨境理財通

機制等，猶值得留意的有二，一是「鼓勵符合條件的創新型企業赴港澳融資、上市」，二是「研

究設立廣州期貨交易所」。

早在去年１１月，阿里巴巴在港第二上市創下集資逾千億元的記錄，即再證香港在中美博弈

（或對抗）的大棋局中舉足輕重。無論是中概股公司在港第二上市，還是內地５Ｇ、ＡＩ、區塊

鏈等創新型企業赴港融資，實際上都相當於留下一道「安全門」，前者可借「美港股互換」避險

，後者則可充實外匯錢袋。

而研設廣州期貨交易所開展碳排放交易外匯試點，更是深謀遠慮；須知，繼石油霸權後，低

碳霸權正悄悄逼近。早在１月，歐盟主席馮德萊恩就在達沃斯警告，中國需找到定價碳排放的方

法，否則將可能面對歐盟擬出台的碳邊境調節稅；而花旗國蓬佩奧上月底就指摘中國「已超越美

國成為全球最大的污染國，預料其碳排放量在２０３０年前都不會進入平穩期。」

面對「去中國化」山雨欲來，以龐大的內需市場（國內循環）對沖外需嚴重衝擊，支持香港

金融中心以確保安全門，爭奪未來碳排放的定價權－－政策發力點不言而喻，箇中投資機遇值得

推敲。

