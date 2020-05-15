【香港政情】梁君彥：指定陳健波主持下周一內會選主席

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會主席梁君彥今早向傳媒表示，決定引用《議事規則》第
９２條，以引入新的程序，來處理立法會內務委員會困局，將指派陳健波在下星期一（１８日）
上午，主持內會選主席的會議。
他指出，已尋求彭力克等兩名英國御用大律師的意見，才決定採納這個解決方法，亦參考了
海外議會的相關經驗，強調安排是最有效和最快捷，而做法只適用於今次的特殊情況。
立法會內務委員會因尚未選出正副主席而停擺半年。（ｂｎ）（ｚｚ）
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