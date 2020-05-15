  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2020 18:01

【修例風暴】監警會憂香港被扯向恐怖主義年代，拍膊頭非警黑勾結

　　《經濟通通訊社１５日專訊》監警會發表反修例示威的專題審視報告，形容本港自去年６月
起，面對當代最大的公共安全挑戰，警方在某些事件的處理手法有改善空間，但警方被標籤為「
警暴」的同時，示威者似乎對自己的暴力破壞及「私了」行為視若無睹，警方最近搜獲步槍、手
槍及彈藥，似乎意味香港社會正被扯向一個恐怖主義的年代，警方執勤面對暴力行為時，有時必
須使用武力。
　　對於有傳媒拍攝到，７﹒２１當晚有兩名新界北總區警員與兩名白衣人交談及拍膊頭，監警
會稱，並無就有關指控收到證據及投訴，指光憑拍膊頭的行為，不認為是勾結，認為網民將事件
聯繫起來，沒有證據支持。

＊警員無恰當展示身分識別編號或引致公眾不信任＊

　　監警會又在報告對警方在大型公眾活動時的身分識別問題提出意見，指出如果允許警員在無
恰當展示身分識別編號的情況下與市民接觸，或會引起公眾對警隊的不信任，亦會削弱市民對警
隊合法性的信心。
　　梁定邦強調，監警會就７﹒２１及８﹒３１事件指出事實，重新檢討行動，對於警員有否在
７﹒２１事件中失職，並非監警會負責的範圍，而是由執法部門負責，監警會列出事實，讓問題
浮現出來，再由警務處處長決定如何跟進，由執法部門調查，看看下次在同樣情況如何處理。（
ｃｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/05/2020
本港首季經濟收縮8.9%紀錄以來最差　V型反彈機會微
生財有道15/05/2020
《股市一周》疫情後遺症致中資企業受靶　港股全周挫432點
生財有道15/05/2020
《嚟緊炒D乜》國策撐內需料汽車銷量回升　吉利12元邊可部署
恒生投資快15/05/2020
睇準價位，於經濟通進入恒生投資快一按落盤，可享$0佣金優惠，新開戶更可享$50現金獎賞！投資涉及風險
生財有道15/05/2020
《經濟不停學》在岸離岸有價差，中間價即預示價？
專訪15/05/2020
【專訪】港資生物科技公司銷量按年增50倍　冀年底進軍港股市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金