【修例風暴】監警會憂香港被扯向恐怖主義年代，拍膊頭非警黑勾結

《經濟通通訊社１５日專訊》監警會發表反修例示威的專題審視報告，形容本港自去年６月

起，面對當代最大的公共安全挑戰，警方在某些事件的處理手法有改善空間，但警方被標籤為「

警暴」的同時，示威者似乎對自己的暴力破壞及「私了」行為視若無睹，警方最近搜獲步槍、手

槍及彈藥，似乎意味香港社會正被扯向一個恐怖主義的年代，警方執勤面對暴力行為時，有時必

須使用武力。

對於有傳媒拍攝到，７﹒２１當晚有兩名新界北總區警員與兩名白衣人交談及拍膊頭，監警

會稱，並無就有關指控收到證據及投訴，指光憑拍膊頭的行為，不認為是勾結，認為網民將事件

聯繫起來，沒有證據支持。



＊警員無恰當展示身分識別編號或引致公眾不信任＊



監警會又在報告對警方在大型公眾活動時的身分識別問題提出意見，指出如果允許警員在無

恰當展示身分識別編號的情況下與市民接觸，或會引起公眾對警隊的不信任，亦會削弱市民對警

隊合法性的信心。

梁定邦強調，監警會就７﹒２１及８﹒３１事件指出事實，重新檢討行動，對於警員有否在

７﹒２１事件中失職，並非監警會負責的範圍，而是由執法部門負責，監警會列出事實，讓問題

浮現出來，再由警務處處長決定如何跟進，由執法部門調查，看看下次在同樣情況如何處理。（

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