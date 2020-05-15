【企業盈警】力寶華潤（１５６）料首季聯營蝕不少於４０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》力寶華潤（００１５６）公布，於新加坡上市的聯營公司
ＴＩＨ Ｌｉｍｉｔｅｄ公布截至３月３１日止第一季度業績，預期於截至３月３１日止年度可
能錄得所佔聯營公司虧損不少於４０００萬元，而去年度錄得所佔聯營公司虧損約９２０萬元。
該集團指，有關虧損主要由於ＴＩＨ投資於該期間受到２０１９冠狀病毒病大流行造成不利
影響而導致產生公平值虧損。
該集團預期將於６月底公布業績。（ｗｈ）
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