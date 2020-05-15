【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒７億人幣，買中國飛鶴中芯沽中移動

《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示經濟有顯著下行風險，美股道指三日累

挫逾千點，港股今早承接向下，恆指低開１４２點，開市後跌幅曾縮至９９點，見２４０８１點

全日高，之後跌幅擴大，失守２０天線（約２４１２７點）、５０天線（約２４０６４點）和兩

萬四關，曾插３９０點，低見２３７９０創逾一周低。港股午後大部分時間維持逾三百點跌幅。

恆指最終收報２３８２９，跌３５０點或１﹒４５％。

按額度計算，北水全日淨流入５０﹒７億元人民幣，增加１６﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是中國飛鶴（０６１８６）、中芯國際（００９８１）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣

出最多的依次是中國移動（００９４１）、中國人壽（０２６２８）、平安好醫生

（０１８３３）。

主板成交１１８６﹒５４億元增加１４﹒６％。其中港股通成交２２５﹒２億元，佔總成交

１９％。



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內地再現「假奶粉」事件，中國飛鶴受拖累跌１０﹒８９％報１３﹒２６元，北水淨買入

２１﹒７億元。

中芯國際公布，集團首季純利６４１６﹒４萬元美元，按年升４﹒２３倍，按季跌

２７﹒７％。盤中最高見１８﹒９４元創約１５年半高位，收升９﹒６６％報１８﹒８４元，北

水淨買入３﹒１億元。

華潤啤酒升０﹒１２％報４０﹒６元，北水淨買入１﹒８億元。

華府昨日（１３日）延長限制美企採購華為、中興設備禁令一年，憂中美關係惡化會波及其

他中資電訊商，中移動跌１﹒６４％報５６﹒８５元，北水淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國飛鶴 （０６１８６） ２１﹒６７

中芯國際 （００９８１） ３﹒１０

華潤啤酒 （００２９１） １﹒７９

閱文集團 （００７７２） １﹒５１

美團點評 （０３６９０） １﹒１５



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －１﹒７９

中國人壽 （０２６２８） －１﹒４０

平安好醫生 （０１８３３） －０﹒７７

中興通訊 （００７６３） －０﹒５３

小米集團 （０１８１０） －０﹒３０

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（ｃａ）

