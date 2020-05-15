《日入而息》首季經濟收縮８﹒９％紀錄最差，政府接受監警會報告

《今天重點》﹡本港首季經濟按年收縮８﹒９％，有紀錄以來最大跌幅；首季住宅價格跌

１％，但置業負擔指數仍處７３％高位；首季經濟按年收縮８﹒９％，有紀

錄以來最大跌幅；政府調低全年基本通脹率和整體通脹率預測至２﹒２％及

１﹒４％；經濟出現Ｖ型反彈機會不高，暫不調整全年預測

﹡恆指成份股沒有變動，國指加入聯通、世房及蒙牛

﹡地政總署指安達臣道對出住宅地共接獲９份標書

﹡監警會表示有機制跟進報告執行，政府表達重視報告；建議警方檢討確保警

務人員遵守使用武力指引；監警會提５２項建議，７２１事件無充分考慮防

範措施；監警會認同８３１關閉太子站出口，死人說法超乎尋常；監警會報

告指新屋嶺扣留中心不適合處理大量被捕人士

﹡林鄭指政府接納監警會建議，將成立專責委員會檢討

﹡教育局要求取消文憑試歷史科爭議試題，下周派員了解出題機制；考評局秘

書長對歷史試題可能影響國民情感尊嚴深感遺憾



《即日市況》﹡中美關係續起暗湧，港股四連跌，全日軟３２點收２３７９７



《深滬股市》﹡滬綜指尾盤失守收跌０﹒０７％，失業率續升隱憂現



《美元匯價》﹡美匯顯突破向上，英鎊或下試１﹒２０；歐元最新報１﹒０８０９╱１０，

日圓最新報１０７﹒０１╱０２



《公司業績》﹡瑞聲科技（０２０１８）首季純利大跌近８８％，毛利率下滑

﹡澳科控股（０２３００）全年溢利升１７﹒６％，擬派末期息５﹒４仙

﹡中國再生醫學（０８１５８）首季虧損收窄至１５０６﹒６萬元

﹡敏華控股（０１９９９）全年多賺逾兩成，末期息０﹒１２元

﹡天津發展（００８８２）去年全年賺少２％，末期息４﹒７８仙

﹡富途控股首季淨利潤按年升２﹒２６倍至１﹒６億元

﹡徽商銀行（０３６９８）首季淨利潤按年升７﹒６５％至２８億元人民幣

﹡利民實業（００２２９）今年首季純利按年跌７２％至２１２萬元

﹡檳傑科達（０１６６５）首季純利跌１３﹒５％



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）成功批核逾２８００宗支援措施

﹡永義國際（０１２１８）旗下雋睿首推３０伙，入場費６６８萬起

﹡新加坡美食（０８４９６）超購１５﹒４倍，一手中籤率約１２％

﹡志高控股（００４４９）、環球大通投資（００９０５）及中昌國際

（００８５９）開市前宣布停牌

﹡昊海生物科技（０６８２６）以１﹒８５億元人民幣投資建華生物奉賢基地

項目

﹡金泰能源（０２７２８）擬收購能源業務服務公司股權備忘錄失效

﹡國泰（００２９３）４月載客量按年大減９９﹒６％，首４月蝕４５億

﹡康方生物（０９９２６）治療潰瘍性結腸炎藥品獲批准進行臨床試驗

﹡康寧傑瑞生物（０９９６６）旗下治療癌症藥品顯示良好效果

﹡港交所（００３８８）歡迎政府寬免ＥＴＦ市場莊家申購及贖回活動股票印

花稅

﹡數字王國（００５４７）獲多傳感器圖像採集系統與處理方案專利認證

﹡Ｆｒｉｅｎｄ Ｔｉｍｅｓ（０６８２０）中文股份簡稱「友誼時光」下周

三起生效



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）附屬公司中標煙台市工程項目，涉資２０３億元人

民幣

﹡中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量按年升２１﹒７％

﹡南航（０１０５５）４月客運運力按年跌近６５％

﹡聯想集團（００９９２）委任楊瀾為獨立非執行董事



《神州民企》﹡金蝶國際（００２６８）與騰訊雲達成戰略合作，將在平台共研進行深度合

作



《中國要聞》﹡４月全國城鎮調查失業率６％

﹡首４月全國固定資產投資跌１０﹒３％，略遜預期

﹡首４月全國商品房銷售額降１８﹒６％，降幅收窄

﹡統計局表示４月工業增加值轉正，增３﹒９％勝預期；４月社會消費品零售

總額跌７﹒５％，遜預期；４月原油、電力生產轉增，天然氣生產加快；首

４月房地產投資降３﹒３％；４月主要經濟指標改善，穩定復甦仍面臨挑戰

；去年全國規模以上企業人員年薪增長１０％；統計局回應下階段經濟走勢

：有底氣有信心有挑戰

﹡工信部通報侵害用戶權益的Ａｐｐ，千千音樂等在列

﹡人行今開展１千億ＭＬＦ，次階段降準釋放２０００億元

﹡分析指人行延後續做ＭＬＦ量減價穩，超寬鬆預期下降

﹡內地３０手遊商４月全球收入超１７億美元，騰訊稱冠

﹡報告表示小米紅米８成全球第二大最暢銷安卓智能手機

﹡能源石化交易業區塊鏈白皮書發布，招商局麥格理等參與

﹡人行深圳中支：金融支持新策前期試點措施將推廣至全市

﹡虎門大橋關閉十天後今早重開，貨車、大巴等仍禁通行

﹡中國拒絕美國延長聯合國對伊朗武器禁運計劃

﹡中國銀聯與華為戰略合作，攜手提升支付服務效率

﹡華為雲戰略投入政企市場，發布華為雲Ｓｔａｃｋ

﹡易會滿稱Ａ股市場韌性明顯增強，推更多措施恢復經濟；將與境外監管機構

在跨境執法等領域加強合作；中證監已形成減持制度分階段改革方案；仍處

調查審理階段案件，按新證券法從嚴查處；康美藥業等重大財務造假，將一

查到底

﹡國五排放標準輕型車７月起禁產，進口車應符國六標準

﹡中證監表示註冊制堅持分步實施，在全市場分階段實現

﹡潘功勝稱金融支持粵港澳大灣區意見彰顯進一步深改態度



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０８１４﹒９２點



《其他消息》﹡梁君彥稱引用《議事規則》第９２條需要格外小心；指定陳健波主持下周一

內會選主席

﹡監警會表示有機制跟進報告執行，政府表達重視報告；建議警方檢討確保警

務人員遵守使用武力指引；監警會提５２項建議，７２１事件無充分考慮防

範措施；監警會認同８３１關閉太子站出口，死人說法超乎尋常；監警會報

告指新屋嶺扣留中心不適合處理大量被捕人士

﹡教育局要求取消文憑試歷史科爭議試題，下周派員了解出題機制

﹡考評局秘書長對歷史試題可能影響國民情感尊嚴深感遺憾

﹡政府調低全年基本通脹率和整體通脹率預測至２﹒２％及１﹒４％；經濟出

現Ｖ型反彈機會不高，暫不調整全年預測

﹡金管局表示４月收到２０７宗涉及銀行的投訴

﹡地政總署表示安達臣道對出住宅地共接獲９份標書

﹡本港首季經濟按年收縮８﹒９％，有紀錄以來最大跌幅；首季住宅價格跌

１％，但置業負擔指數仍處７３％高位；首季經濟按年收縮８﹒９％，有紀

錄以來最大跌幅

﹡許正宇稱本港金融市場足以應付國際關係變化

﹡深股通額度全日用２１﹒３億元；滬股通額度全日用４﹒２億元，陸股通淨

流入１１﹒９億

﹡特朗普稱正檢視中資股會計準則，或要求轉至香港掛牌

﹡降低ＥＴＦ一級市場活動交易成本條例今刊憲，８月起生效

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５４％，料樓市將展新一輪升浪

﹡首季信用卡應收帳按季減一成，撇帳率升至０﹒４２％

﹡旅發局表示４月訪港旅客按年跌９９﹒９％，日均僅１００人

﹡郭榮鏗稱不明白引議事規則第９２條處理內會問題理據



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗確診個案，男患者為私人機師曾到英法

﹡武漢開展全民核酸檢測，全面篩查無症狀感染者

﹡吉林市船營區風險等級由低風險調整為中風險

﹡二十國集團表示將合作減少疫情對貿易投資影響

﹡美國國務卿蓬佩奧表示譴責中國企圖竊取病毒研究數據

﹡前美國生物醫學研究局長表示美國或面臨最黑暗冬季

﹡施羅德表示逆境尋收益須避免風險過度集中和選優質企業；施羅德選穩健財

政油企，減派息對企業內在價值影響微

﹡衛健委表示拒絕世衛參觀武漢實驗室失實，因其從未要求

﹡恆地抗疫基金派２萬支消毒噴劑予零售業，累捐逾１億

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