《午市前瞻》「兩會」因素幫助不大，港股短期受制２４１００點

《經濟通通訊社１８日專訊》由新型肺炎引致的經濟問題仍為困局，美國聯儲局主席鮑威爾

預計，國內第二季ＧＤＰ或再萎縮２０％。同時，中美貿易再起波瀾，美國商務部公布，禁止全

球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件，及在海外設計和製造的半導體產品。「手機設備

孖寶」雙雙急挫，拖累恆指低開６０點報２３７３６點，地產股持續弱勢，但出口股連跌多日終

於靠穩，加上油價抽升利好三桶油走勢，港股開市初段跌幅擴大至７５點後迅速收復，反覆向上

至最高２３９５２點升１５４點。早市整體波幅不大，最終收升９４點或０﹒４％，報２３８９

２點，主板成交５９３﹒１３億元。國企指數報９７０９，升３５點或升０﹒３６％。

重磅股普遍向上，匯控（００００５）軟０﹒２６％，報３８元；中移動（００９４１）升

１﹒１５％，報５７﹒２５元；騰訊（００７００）微升０﹒０５％，報４２１﹒４元；建行（

００９３９）走高０﹒３３％，報６﹒１２元；友邦（０１２９９）升０﹒１５％，報６８﹒３

５元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指報２８８５點，升１７點或０﹒６１％，成交１７６４億元人

幣。深證成指報１０９９４，升２９點或０﹒２７％，成交２７２９﹒１６億元人幣。



＊油價終見起息，三桶油炒上＊



世界各國開始放鬆旅行限制，全球燃料需求得到改善，油價連續錄得三周上升，美國原油價

格更創３月以來最高位。油股造好。中石油（００８５７）升４﹒３％，報２﹒６７元；中石化

（００３８６）揚２﹒８４％，報３﹒６２元；Ｆ三星原油期（０３１７５）走高４﹒２５％，

報２﹒２１元；中海油（００８８３）為早市升幅最大藍籌，母企與殼牌合資公司簽惠州乙烯項

目，總投資額約５６億美元，半日收漲６﹒０６％，報８﹒９３元。

中美緊張局勢再次升溫，加劇市場對經濟低迷的擔憂，避險資產黃金繼續受追捧，金價升破

１７６０美元，山東黃金（０１７８７）升７﹒６８％，報２５﹒２５元；招金（０１８１８）

走高５﹒５３％，報９﹒９２元；紫金（０２８９９）升５﹒２５％，報３﹒４１元；恆興（０

２３０３）揚２﹒９％，報２﹒４８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒１％，報１２

８３元。



＊美對華為限制升級，舜宇瀉近１１％＊



美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件

，同時最後一次延長允許部分企業與中國華為生意往來的臨時許可證９０天，至８月中屆滿。手

機設備領跌，舜宇（０２３８２）為今早表現最差藍籌，瀉１０﹒６１％，報１０９﹒５元，集

團遭野村削其目標價一成，評級下調至「中性」。瑞聲（０２０１８）挫５﹒６３％，報４０﹒

２５元；中興（００７６３）跌１﹒３２％，報２２﹒５元；比亞迪電子（００２８５）走低６

﹒９５％，報１６﹒３４元。

中國國內晶片製造商有望受惠，股價一度抽升，ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌３﹒１８％

，報７６元；中電華大科技（０００８５）揚４﹒３５％，報０﹒７２元；上海復旦（０１３８

５）微升０﹒３３％，報６﹒１元。中芯（００９８１）旗下生產１４納米及以下晶圓的子公司

中芯南方，獲「國家隊」大手注資約１７６億元，股價創逾１６年高後調頭，午收跌１﹒７７％

，報１８﹒８２元。



＊憧憬阿里染藍，股價重返２００元之上＊



恆指公司公布季度檢討結果，國企指數「三進三出」，加入中聯通（００７６２）、世房（

００８１３）及蒙牛（０２３１９），半日股價分別升２﹒５３％報４﹒８７元，漲

４﹒１２％報３２﹒８５元，揚１﹒７７％報２８﹒７元。新華保險（０１３３６）、中交建（

０１８００）及海通證券（０６８３７）被剔出國指，股價分別跌１﹒３４％報２５﹒７元，升

１﹒８９％報４﹒８４元，微升０﹒６２％報６﹒５２元。

另外，恆指公司今日收市後公布，有關恆指及恆生中國企業指數會否納入同股不同權公司及

第二上市公司，「染藍」大熱小米（０１８１０）升２﹒３４％，報１２﹒２４元；美團

（０３６９０）走高１﹒２６％，報１２０﹒９元；阿里巴巴（０９９８８）揚２﹒５９％，報

２０２元。港交所（００３８８）亦升０﹒６３％，報２５４元。



＊連敬涵﹕瑞聲４０元有支持，短期上望４７元＊



港股今早反覆向上，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，雖然中

美關係持續緊張，惟受美股道指期貨在亞洲時間早段急漲逾１％帶動，港股仍有升幅；但近期走

勢偏弱，仍受制於２０天線２４１００點，若無法突破恐要回落至月初低位約２３５００點水平

。全國「兩會」將於本周四、五（２１日及２２日）揭幕，他相信，只有部分板塊會受惠上升，

包括５Ｇ及晶片股，而大市未必會有明顯升幅。

美國欲封鎖華為供應鏈制衡中國發展，手機設備股尤其是舜宇光學受累急挫。他指出，該板

塊近期累積一定升幅，今輪回調反而提供買貨機會，當中瑞聲科技較少受華為事件影響，相對舜

宇的風險較低，加上績後在４０元水平有支持，建議在４０元水平買入，短線上望４７元。至於

舜宇，他認為該股在１００元有一定支持，加上今日調整幅度大，可在１１１元買入，上望１２

３元。（ｙｋ、ｎｓ）

