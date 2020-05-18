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即市新聞

18/05/2020 07:50

《油金掠影》需求改善油價創３月來高位，中美局勢緊張金觸七年高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》世界各國開始放鬆為遏止新冠病毒傳播的旅行限制，全球燃料
需求得到改善，美國原油價格周五（１５日）跳漲７％，創３月以來最高位。
　　美國原油上漲１﹒８７美元或６﹒８％，至每桶２９﹒４３美元，盤中高見２９﹒９２美元
，為３月中以來最高。布蘭特原油上升１﹒３７美元或４﹒４％，報每桶３２﹒５０美元。
　　油價連續錄得三周上升，美國原油本周抽升１９﹒７％，布蘭特原油上漲５﹒２％。
　　分析師表示，近日美國原油次月合約價格自２月底以來首次低於近月，這意味著市場供應趨
緊。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友已經開始減產，供求問題得到改善。另外，中國４月
原油日使用量出現反彈。
　　不過，油組（ＯＰＥＣ）繼續下調今年石油需求，預計下降８６０萬桶╱日，比上月預測的
降幅小６９萬桶╱日。它還預計非ＯＰＥＣ國家的石油供應量將減少３２０萬桶╱日。

＊白銀觸逾兩個月高位＊

　　中美緊張局勢再次升溫，加劇市場對經濟低迷的擔憂，避險資產黃金繼續受追捧，周五金價
升１％，創七年高。
　　現貨金揚０﹒７％，至每盎司１７４１﹒６５美元，盤中觸２０１２年１１月以來最高水平
的１７５１﹒２５美元。金價上周上漲逾２％。
　　美國黃金期貨漲０﹒９％，報每盎司１７５６﹒３０美元。
　　美國４月零售銷售下降１６﹒４％，為連續第二個月創紀錄下跌。
　　此外，美國總統特朗普周四（１４日）表示，疫情為中美貿易首階段協議蒙上陰影，甚至暗
示可能切斷與北京的關係。
　　儘管多國政府已開始放鬆限制措施，但引起市場對第二波疫情的擔憂。
　　其他貴金屬，鈀金漲１﹒９％，報每盎司１８７０﹒２８美元。鉑金抽升３﹒２％，報每盎
司７９２﹒２４美元。白銀亦漲４﹒３％，報每盎司１６﹒５５美元，盤中觸逾兩個月高位。（
ｆｚ）

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