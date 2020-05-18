《華爾街內望》市場繼續憧憬經濟重啟，美股收高道指升６０點

《經濟通通訊社１８日專訊》市場評估中美貿易關係，以及遜預期的美國經濟數據，不過在

本月放寬疫情限制措施提振經濟活動的憧憬下，美股上周五（１５日）收高。

道指收高６０點或０﹒２５％，報２３６８５點。標指收高１１點或０﹒３９％，報

２８６３點。納指收高７０點或０﹒７９％，報９０１４點。

上周累計，標指跌２﹒３％，創３月中以來最大單周跌幅，另外道指上周跌２﹒７％，納指

跌１﹒２％，創上月初最大單周跌幅。

上周五公布的數據反映美國經濟形勢十分嚴峻，並主要受疫情居家令影響，美國上月零售銷

售和製造業產出均創紀錄下滑。

美國周五阻止向華為供應芯片，引發市場對中國進行報復的擔憂，導致費城半導體指數跌逾

２％。

中國《環球時報》及後報道指，如果美國進一步阻止台積電等向華為供應芯片，中方將予以

強力反擊，包括將美國有關企業納入不可靠實體清單。

板塊方面，通訊服務股表現最好，公用事業股表現最弱，收跌１﹒４％，金融股緊隨其後，

收跌０﹒７％。

羅素２０００指數升１﹒６％，當中Ｓｏｒｒｅｎｔｏ暴漲１５８％，該公司研發的試驗性

抗體在早期研究中能預防感染新冠肺炎。

指標十年期國債收益率升２﹒５個基點至０﹒６４４４％。（ａｌ）

