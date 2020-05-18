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即市新聞

18/05/2020 07:50

《華爾街內望》市場繼續憧憬經濟重啟，美股收高道指升６０點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場評估中美貿易關係，以及遜預期的美國經濟數據，不過在
本月放寬疫情限制措施提振經濟活動的憧憬下，美股上周五（１５日）收高。
　　道指收高６０點或０﹒２５％，報２３６８５點。標指收高１１點或０﹒３９％，報
２８６３點。納指收高７０點或０﹒７９％，報９０１４點。
　　上周累計，標指跌２﹒３％，創３月中以來最大單周跌幅，另外道指上周跌２﹒７％，納指
跌１﹒２％，創上月初最大單周跌幅。
　　上周五公布的數據反映美國經濟形勢十分嚴峻，並主要受疫情居家令影響，美國上月零售銷
售和製造業產出均創紀錄下滑。
　　美國周五阻止向華為供應芯片，引發市場對中國進行報復的擔憂，導致費城半導體指數跌逾
２％。
　　中國《環球時報》及後報道指，如果美國進一步阻止台積電等向華為供應芯片，中方將予以
強力反擊，包括將美國有關企業納入不可靠實體清單。
　　板塊方面，通訊服務股表現最好，公用事業股表現最弱，收跌１﹒４％，金融股緊隨其後，
收跌０﹒７％。
　　羅素２０００指數升１﹒６％，當中Ｓｏｒｒｅｎｔｏ暴漲１５８％，該公司研發的試驗性
抗體在早期研究中能預防感染新冠肺炎。
　　指標十年期國債收益率升２﹒５個基點至０﹒６４４４％。（ａｌ）

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