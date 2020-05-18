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即市新聞

18/05/2020 09:23

港股低開６０點報２３７３６點，國指跌１２點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國經濟處境令投資者憂慮，其中聯儲局主席鮑威爾預計，美
國不會出現大蕭條情況，但第二季ＧＤＰ或再萎縮２０％。亞洲股市今早表現靠穩，日經升１５
點，首爾指數升２％，港股則低開６０點，其中舜宇低開近半成且為開市最差藍籌，消息指美國
將力阻華為晶片供應商，手機股同樣跟隨低走；而地產股則再度受壓，長實（０１１１３）及恆
基同樣低開１％。恆生指數報２３７３６點，跌６０點或跌０﹒２６％，主板成交１７﹒５０億
元。國企指數報９６６２點，跌１２點或跌０﹒１２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２６％，報３８元；港交所（００３８８）跌
０﹒４％，報２５１﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒５２％，報４１９元；中國移動（
００９４１）跌０﹒４４％，報５６﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒５１％，報６７
﹒９元。
　　
　　恆指開市十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　１１６﹒５０元　　　跌４﹒９０％
　　長實集團（０１１１３）　　４６﹒４０元　　　跌１﹒２８％
　　恆基地產（０００１２）　　２９﹒５０元　　　跌１﹒１７％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４６﹒５０元　　　跌１﹒１７％
　　創科實業（００６６９）　　６３﹒５５元　　　跌０﹒７０％

　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒８５元　　　跌０﹒７０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５１﹒７０元　　　跌０﹒６７％
　　金沙中國（０１９２８）　　２９﹒６５元　　　跌０﹒６７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒７２元　　　跌０﹒６３％
　　申洲國際（０２３１３）　　８９﹒０５元　　　跌０﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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