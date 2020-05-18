《盤後部署》Ｗ股納入股指利港股氣氛２３８００╱２４８００上落

《經濟通通訊社１８日專訊》美聯儲主席鮑威爾預計，國內第二季ＧＤＰ或再萎縮２０％。

另外，美國商務部公布，禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件，及在海外設計和

製造的半導體產品，拖累恆指低開６０點報２３７３６點。未幾，油價連升三周利好「三桶油」

，出口股回穩以及港交所（００３８８）造好，帶動港股止跌回升。

午後，「三桶油」升幅繼續擴大，美股指數期貨愈升愈有，日韓股市均高收，同時港股連續

第三日本地個案零確診，且市場憧憬港股同股不同權公司及第二上市公司能「染藍」，港股最多

曾漲１５４點報２３９５２點。惟「手機設備孖寶」限制港股升幅，最終港股全日報２３９３４

，升１３７點或升０﹒５８％，主板成交１０９４﹒２９億元增４﹒９％。國企指數報９７２６

點，升５１點或升０﹒５４％。

Ａ股方面，上證綜合指數收報２８７５點，升６點或升０﹒２４％。深證成份指數收報

１０９２１點，跌４３點或跌０﹒４０％，總成交７３１８﹒０４億元人民幣。



＊鮑威爾：美經濟或待疫苗面世才可以全面復甦＊



美國聯儲局主席鮑威爾近日表示，疫情或致美國失業率高峰見２５％，第二季經濟或收縮兩

成。他又表示，若沒有第二波疫情，經濟將於今年下半年穩步復甦，但要待疫苗面世才可以全面

復甦。鮑威爾又指聯儲局及國會或需回應更多疫情衝擊經濟的情況，局方或增資產購買規模，但

負利率或不適合美國。

他又強調局方將根據醫療指標及病毐傳播情況，認為企業及家庭或需要多３至６個月的財政

援助買時間，以避免破產。

另外，人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，若央行為赤字提供大規模融資，會引致貨幣

長期超發，出現通脹。他又指即使消費物價未有因貨幣超發出現，也有機會導致房地產泡沫來臨

，從而影響實體經濟，引發系統性金融風險。他又稱內地可以通過適度降低存款準備金率、設計

某些向銀行定向提供流動性，以支援購買新發國債的機制等。

恆指公司剛公布，在超過９０％回覆人士的大幅度支持下，來自大中華區域的同股不同權公

司（Ｗ股）以及第二上市公司，將被納入至恆生指數及國企指數的選股範疇。恆生公司將在本年

８月的季檢開始，對恆指及國指實施上述變動。惟此類公司在指數比重上限設定為５％。



＊阿里小米美團勿高追，兩會揭幕後可留意５Ｇ板塊＊



本日港股四連跌後回穩，反映港股短期料維持好淡爭持局面，因為雖然愈來愈多國家陸續解

除鎖國措施，惟市場仍擔憂有疫情第二波，故資金普遍利用突發消息去「炒上落」，令港股某程

度短期仍處於於待消息而變的狀態，料本周於２３８００至２４８００的區間橫行。

然而，本周有多項焦點事情需要留意，例如恆指公司剛公布同意把「同股不同權」（Ｗ股）

及「第二上市」股份納入恆指成分股的選股範疇。此舉短期或有提振港股氣氛，因為藍籌股目前

缺乏科技及新經濟股支撐，席位被近年受資金冷落的重資產板塊如地產股及銀行股佔據，亦未能

反映真實中港經濟實況，納入此類股票料改善恆指走勢，因為港股的Ｗ股依然見增長潛力，業務

對目前中國經濟發展亦舉足輕重，料吸引更多資金流入。惟相關股分如阿里巴巴（０９９８８）

、小米（０１８１０）及美團點評（０３６９０）近日已提前落鑊，短期不建議高追。

另外，本周兩會揭幕，料將陸續宣布支援經濟措施、扶持行業政策等，料影響港股走勢。當

中雲服務、醫療及內需股分已炒起，惟５Ｇ板塊稍微落後及汽車股憧憬政策扶持，建議投資者可

重點留意。（ｋｓ）

