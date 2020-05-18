【全球放水】美國國會眾院通過新一輪疫情紓困法案，涉３萬億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》美國國會眾議院上周以２０８對１９９票通過由民主黨提出的

３萬億美元經濟紓困方案，但預料可能無法在參議院通過。

眾議院議長佩洛西周日（１７日）表示，將就法案進行磋商，暗示或回應共和黨反對的部分

內容，並強調民主黨沒有為磋商設限制。（ａｌ）

