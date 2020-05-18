【貿易再戰】庫德洛：中美仍在執行首階段貿易協議，並未出現破裂

《經濟通通訊社１８日專訊》白宮國家經濟委員會主任庫德洛上周五（１５日）表示，今年

初達成的中美貿易協議並沒有破裂，兩國仍在努力實施協議。

他強調中國正在努力履行協議，但他們在採購大宗商品上有點遲緩，這與市場和經濟形勢有

很大關係。他又指與財長努欽、美國貿易代表萊特希澤、中國副總理劉鶴早前進行的電話溝通很

成功。（ａｌ）

