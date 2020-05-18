《異動股》美國力阻華為晶片供應，舜宇光學低開近半成暫最差藍籌

《經濟通通訊社１８日專訊》手機設備股表現偏軟，舜宇光學（０２３８２）今早低開，現

價跌４﹒９％，報１１６﹒５元；成交約４４萬股，涉資５１１６萬元。暫為最差表現藍籌。

美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件

，及在海外設計和製造的半導體產品；同時延長允許部分企業與中國華為生意往來的臨時許可證

９０天，延遲至８月中屆滿。華府警告這將是最後一次延長。

根據美國的新規定，使用美國晶片設備的外國公司，要先取得美國發出的許可證，才可以將

特定的晶片，供應給華為或海思半導體等華為相關企業，新規定在當地星期五起生效，已經在生

產過程中的晶片，需要在１２０日內完成出貨，否則將不符合條件。

現時，恆生指數報２３７３６，跌６０點或跌０﹒２６％，主板成交１７﹒５０億元。國企

指數報９６６２，跌１２點或跌０﹒１２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １７﹒００元 跌３﹒１９％

通達集團 （００６９８） ０﹒５１元 無升跌

中興通訊 （００７６３） ２２﹒６０元 跌０﹒８８％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒３８元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒５８元 跌２﹒２２％

瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒５０元 跌０﹒３５％

富智康 （０２０３８） ０﹒８９元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １１６﹒５元 跌４﹒９０％

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（ｙｋ）

