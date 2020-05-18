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即市新聞

18/05/2020 09:24

《異動股》美國力阻華為晶片供應，舜宇光學低開近半成暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》手機設備股表現偏軟，舜宇光學（０２３８２）今早低開，現
價跌４﹒９％，報１１６﹒５元；成交約４４萬股，涉資５１１６萬元。暫為最差表現藍籌。
　　美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件
，及在海外設計和製造的半導體產品；同時延長允許部分企業與中國華為生意往來的臨時許可證
９０天，延遲至８月中屆滿。華府警告這將是最後一次延長。
　　根據美國的新規定，使用美國晶片設備的外國公司，要先取得美國發出的許可證，才可以將
特定的晶片，供應給華為或海思半導體等華為相關企業，新規定在當地星期五起生效，已經在生
產過程中的晶片，需要在１２０日內完成出貨，否則將不符合條件。
　　現時，恆生指數報２３７３６，跌６０點或跌０﹒２６％，主板成交１７﹒５０億元。國企
指數報９６６２，跌１２點或跌０﹒１２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１７﹒００元　　　跌３﹒１９％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒５１元　　　無升跌
　　中興通訊　（００７６３）　　　２２﹒６０元　　　跌０﹒８８％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　２﹒３８元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１０﹒５８元　　　跌２﹒２２％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　４２﹒５０元　　　跌０﹒３５％
　　富智康　　（０２０３８）　　　　０﹒８９元　　　無升跌
　　舜宇光學　（０２３８２）　　　１１６﹒５元　　　跌４﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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