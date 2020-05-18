《中資異動》中芯升逾半成，附屬獲國家集成電路注資逾２２億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》中美角力之際，中芯國際（００９８１）獲國家隊注資，現價

抽升５﹒４３％，報２０﹒２元；成交約３３８４萬股，涉資６﹒６９億元。

盤中高見２０﹒２５元，創２００４年４月以來新高。

中芯國際公布，與國家集成電路基金、國家集成電路基金ＩＩ、上海集成電路基金及上海集

成電路基金ＩＩ就中芯南方訂立新合資合同及新增資擴股協議。其中，中芯南方新股東國家集成

電路基金ＩＩ及上海集成電路基金ＩＩ分別注資１５億元及７﹒５億元以取得２３﹒０７７％和

１１﹒５３８％股權，而國家集成電路基金及上海集成電路基金分別擁有１４﹒５６２％和

１２﹒３０８％權益。

現時，恆生指數報２３７７７，跌２０點或跌０﹒０９％，主板成交５４﹒２０億元。國企

指數報９６５０，跌２４點或跌０﹒２５％。

上證綜合指數報２８６８，升不足１點或升０﹒０２％，成交１８４﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１０９３０，跌３４點或跌０﹒３１％，成交２７７﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒７３０元 升５﹒８０％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ７８﹒５００元 無升跌

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０３７元 無升跌

中芯國際 （００９８１） ２０﹒２００元 升５﹒４３％

華虹半導體 （０１３４７） １６﹒９８０元 升２﹒９１％

上海復旦 （０１３８５） ６﹒０８０元 無升跌

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒４０５元 升１﹒２５％

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（ｙｋ）

