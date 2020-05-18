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即市新聞

18/05/2020 09:35

《中資異動》中芯升逾半成，附屬獲國家集成電路注資逾２２億美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中美角力之際，中芯國際（００９８１）獲國家隊注資，現價
抽升５﹒４３％，報２０﹒２元；成交約３３８４萬股，涉資６﹒６９億元。
　　盤中高見２０﹒２５元，創２００４年４月以來新高。
　　中芯國際公布，與國家集成電路基金、國家集成電路基金ＩＩ、上海集成電路基金及上海集
成電路基金ＩＩ就中芯南方訂立新合資合同及新增資擴股協議。其中，中芯南方新股東國家集成
電路基金ＩＩ及上海集成電路基金ＩＩ分別注資１５億元及７﹒５億元以取得２３﹒０７７％和
１１﹒５３８％股權，而國家集成電路基金及上海集成電路基金分別擁有１４﹒５６２％和
１２﹒３０８％權益。
　　現時，恆生指數報２３７７７，跌２０點或跌０﹒０９％，主板成交５４﹒２０億元。國企
指數報９６５０，跌２４點或跌０﹒２５％。
　　上證綜合指數報２８６８，升不足１點或升０﹒０２％，成交１８４﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９３０，跌３４點或跌０﹒３１％，成交２７７﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒７３０元　　　升５﹒８０％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　７８﹒５００元　　　無升跌
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０３７元　　　無升跌
　　中芯國際　　（００９８１）　　２０﹒２００元　　　升５﹒４３％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１６﹒９８０元　　　升２﹒９１％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　６﹒０８０元　　　無升跌
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒４０５元　　　升１﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

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