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18/05/2020 14:07

《異動股》舜宇光學（２３８２）挫逾一成，野村下調其評級至中性

　　《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌１０﹒２９％，報１０
９﹒９元；成交約１９５９萬股，涉資２１﹒８７億元。
　　美國政府擴大對華為的禁令，野村隨即發表研究報告，認為有關限制將令舜宇２０２０至２
０２１年相機規格升級的結構性增長趨勢將被改變，即使大致維持對舜宇２０２０至２０２１年
盈利預測，但仍下調目標價１成至１３５元，另基於華為的禁令擴大可能會減慢相機升級的趨勢
，下調其評級「買入」降至「中性」。
　　現時，恆生指數報２３９０３，上升１０６點或上升０﹒４５％，主板成交７４５﹒６３億
元。國企指數報９７１４，上升４０點或上升０﹒４２％。
　　上證綜合指數報２８８５，上升１６點或上升０﹒５８％，成交２２７６﹒４０億元人民幣
。深證成份指數報１０９８９，上升２４點或上升０﹒２２％，成交３４６０﹒８９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　１０９﹒９０元　　跌１０﹒２９％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　３９﹒８０元　　跌　６﹒６８％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１５﹒９４元　　跌　９﹒２３％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５１元　　無升跌
　　中興通訊　（００７６３）　　２２﹒５５元　　跌　１﹒１０％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　２﹒３１元　　跌　２﹒９４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒９７元　　跌　７﹒８６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒９０元　　升　１﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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