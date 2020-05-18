《異動股》舜宇光學（２３８２）挫逾一成，野村下調其評級至中性

《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌１０﹒２９％，報１０
９﹒９元；成交約１９５９萬股，涉資２１﹒８７億元。
美國政府擴大對華為的禁令，野村隨即發表研究報告，認為有關限制將令舜宇２０２０至２
０２１年相機規格升級的結構性增長趨勢將被改變，即使大致維持對舜宇２０２０至２０２１年
盈利預測，但仍下調目標價１成至１３５元，另基於華為的禁令擴大可能會減慢相機升級的趨勢
，下調其評級「買入」降至「中性」。
現時，恆生指數報２３９０３，上升１０６點或上升０﹒４５％，主板成交７４５﹒６３億
元。國企指數報９７１４，上升４０點或上升０﹒４２％。
上證綜合指數報２８８５，上升１６點或上升０﹒５８％，成交２２７６﹒４０億元人民幣
。深證成份指數報１０９８９，上升２４點或上升０﹒２２％，成交３４６０﹒８９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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舜宇光學 （０２３８２） １０９﹒９０元 跌１０﹒２９％
瑞聲科技 （０２０１８） ３９﹒８０元 跌 ６﹒６８％
比亞迪電子（００２８５） １５﹒９４元 跌 ９﹒２３％
通達集團 （００６９８） ０﹒５１元 無升跌
中興通訊 （００７６３） ２２﹒５５元 跌 １﹒１０％
高偉電子 （０１４１５） ２﹒３１元 跌 ２﹒９４％
丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒９７元 跌 ７﹒８６％
富智康 （０２０３８） ０﹒９０元 升 １﹒１２％
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（ｃａ）
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