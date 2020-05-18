歐達禮：經再三評估後，決定在此艱難時期續任證監會主席

《經濟通通訊社１８日專訊》證監會主席雷添良表示，歐達禮原計劃在目前任期屆滿後離開

，非常高興他經再三考慮後同意繼續留任。證監會在他過去九年的領導下成功確立了世界級市場

監管機構的地位。證監會的創新監管方針，以及歐達禮作為國際證券事務監察委員會組織（國際

證監會組織）理事會主席在協助制定全球金融政策方面的貢獻，亦贏得了同業和市場人士的肯定

。

雷添良指，際此非常時期，面對前所未有的挑戰和機遇，以歐達禮淵博的監管知識和他在國

際舞台上的地位與影響力，由他繼續帶領證監會，對於協助維持香港金融市場的廉潔穩健，以及

大幅度提高本地及國際投資者的信心來說，更能發揮重要作用。

歐達禮稱，經再三仔細評估香港目前環境、全球經濟及金融市場狀況，以及與政府進行商討

後，決定接受邀請繼續領導證監會；在如此異常艱難的時期，清晰的監管政策對於確保金融體系

穩健可靠地運作，尤為重要。

歐達禮指，當全球經濟從新冠疫情逐步復甦過來之際，國際金融環境將會出現一番新景象，

證監會的工作除了是要維持投資者對香港金融市場公平性的信心外，亦要確保他們相信其監管制

度是不偏不倚和切合所需。（ｃｌ）

