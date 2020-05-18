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18/05/2020 19:11

《再戰明天》美公布新屋動工，聯儲局鮑威爾和財長努欽出席聽證會

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明晚（１９日）美聯儲主席鮑威爾和財長努欽出席參議院聽證
會，美國公布４月新屋動工。

＊美聯儲主席鮑威爾和財長努欽出席參議院聽證會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總
裁卡什卡利參加一個會議的問答環節。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布５月貨幣政策會議記錄。
　　明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩講話。同時，美聯儲主席鮑威爾和財長努
欽將通過視頻出席參議院金融委員會聽證會，向國會通報應對新冠疫情的經濟措施。

＊美國公布４月新屋動工＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，英國公布３月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由
４％升上４﹒３％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布４月失業率（經季節調整），料由４﹒２％升上４﹒５％。
　　５：００ｐｍ，德國公布５月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由２８﹒２升上３０；歐
洲經濟研究中心現況指數跌幅料由９１﹒５收縮至８７﹒６。
　　８：３０ｐｍ，美國公布４月建築許可，月率跌幅料由７％擴大至２５﹒９％。美國４月新
屋動工料由１２１﹒６萬下滑至９２﹒３萬；月率跌幅料由２２﹒３％擴闊至２４﹒１％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布第一季國內生產總值，年率料由２﹒１％跌至１﹒８％。

＊英皇證券派業績＊

　　在本港，明日，英皇證券（００７１７）派業績。（ｈｏ）

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