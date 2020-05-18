《小傳日記》油佬價雖起，手機佬卻悲，恒指升百幾，未破二萬四！

《小傳日記》魚缸今日走勢稍微窄幅波動，大家都擔心中美摩擦會唔會加劇，其中花旗國商

務部講到明禁止全球晶片製造商向華為提供技術，手機佬跌到一仆一碌；不過油佬因為布油反彈

到３０幾銀而股價上揚，另外建行（００９３９）、中移動（００９４１）股價輕微反彈，帶動

股市上揚。但港股午後依然頂係二萬四關口久攻不下，最高都係見過２３９５２點，最後恆指收

報２３９３４點，升１３７點或逾半巴仙，主板成交１０９４﹒２９億銀，按日升近半成。國企

指數報９７２６點，升５１點或升０﹒５４％。

神州Ａ股今日榮辱互見，上證收報２８７５點，升６點或唔夠半巴仙；深證收報１０９２１

點，跌４３點或近半巴仙，兩市合共成交７３１８﹒０４億元人民幣。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）升唔夠半巴仙，報３８﹒２銀；生發發

（００３８８）漲近１巴仙，報２５４﹒８銀；ＱＱ（００７００）微升近半巴仙，報４２３銀

；中移動（００９４１）飆逾１巴仙，報５７﹒３５銀；ＡＩＡ（０１２９９）都係微升一格，

報６８﹒３銀。



＊手機跌到怕舜宇見低價，５Ｇ站廿萬京信價真盞＊



話說花旗國商務部已經講到明唔準其他晶片商出貨畀華為，大家個心都涼一涼，加上野村出

多腳，將舜宇（０２３８２）評級降低至中性，嚇到股價回吐逾一成一，收報１０８﹒６元；另

一孖寶瑞聲（０２０１８）挫逾６巴仙，報４０銀；比亞迪電子（００２８５）潛水逾一成，收

報１５﹒７４銀；丘鈦科技（０１４７８）回吐逾９巴仙，報９﹒８銀；高偉電子

（０１４１５）跌逾３巴仙，報２﹒３銀。

不過講開又講，神州而家狂起５Ｇ通信站，有消息指話，目前已經加快進度，開通大約廿萬

個基站，目標係年底前實施到全國覆蓋。京信通信（０２３４２）聞聲即漲近７巴仙，報３﹒４

銀；中通服（００５５２）都飛近７巴仙，報５﹒７銀；長飛光纖（０６８６９）升近３巴仙，

報１４﹒５８銀；但中興通訊（００７６３）跌近１巴仙，報２２﹒６銀；中國鐵塔

（００７８８）回吐近２巴仙，報１﹒６２銀。



＊油價急反彈油佬有得賺，貿戰又要起金佬好歡喜＊



近日新冠疫情逐漸緩和，有唔少國家開始解除旅行限制，加上各個產油國積極減產，油價回

升到三個月高，石油佬都跟住有得升。中石化（００３８６）揚４巴仙，報３﹒６６銀；中石油

（００８５７）走高逾半成，報２﹒７銀；其中，中海油（００８８３）仲同殼牌合資公司簽合

作項目，全日飆升近８巴仙，報９﹒０８銀；中海油服（０２８８３）升超４巴仙，報６﹒８２

銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）彈６巴仙，報２﹒２５銀。

雖然就話新冠疫情嗰邊可以鬆一鬆，但係近排花旗國侵侵又開始同神州出口術，中美貿戰又

再有復燃嘅苗頭，嚇到「孖屐」開始入返金避險，金價炒高，金礦佬自然開心。山東黃金

（０１７８７）飆８巴仙，報２５﹒４銀；招金礦業（０１８１８）抽高逾７巴仙，報１０﹒１

銀；中國黃金（０２０９９）升近４巴仙，報４﹒０６銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走

高超１巴仙，報１２８４銀；紫金礦業（０２８９９）漲近半成，報３﹒４銀。



＊樓市有回升轉頭佬好醒，花旗讚前景物管向上頂＊



神州統計局就公布咗４月７０大中城市樓價，其中一線城市新建商品住宅銷售價格按年升近

３巴仙，而三線城市新建商品住宅銷售價格更升５巴仙，內地樓市有好轉，內地轉頭佬跟住造好

。合景泰富（０１８１３）踢高近４巴仙，報１２﹒１４銀；融創（０１９１８）漲２巴仙，報

３３﹒６５銀；旭輝（００８８４）走高３巴仙，報５﹒７１銀；中海外（００６８８）升超１

巴仙，報２４﹒７銀。另外，世房（００８１３）俾納入國指，全日揚３巴仙，報３２﹒５銀。

阿媽表現好，作為阿仔嘅物管佬都彈起，另外，花旗喺報告就話只要物管佬維持盈利增速及

良好現金流，估值較高無阻板塊上升。時代鄰里（０９９２８）跳近１巴仙，報８﹒７９銀；建

業新生活（０９９８３）飆超過２５巴仙，報１０﹒５銀；藍光嘉寶服務（０２６０６）漲逾２

巴仙，報４６﹒２銀；雅生活服務（０３３１９）抽升超３巴仙，報４４﹒９銀又破頂；保利物

業（０６０４９）揚半巴仙，報８９銀，盤中亦都創新高。請請！



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