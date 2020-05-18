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18/05/2020 16:11

油股落鑊且憧憬Ｗ股染藍，港股全日漲１３７點收２３９３４

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美聯儲主席鮑威爾預計，國內第二季ＧＤＰ或再萎縮２０％。
另外，美國商務部公布，禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件，及在海外設計和
製造的半導體產品，拖累恆指低開６０點報２３７３６點。未幾，油價連升三周利好「三桶油」
，出口股回穩以及港交所（００３８８）造好，帶動港股止跌回升。
　　「三桶油」升幅午後繼續擴大，美股指數期貨越升越有，日韓股市均高收，同時港股連續第
三日本地個案零確診，且市場憧憬港股同股不同權公司及第二上市公司能「染藍」，港股最多曾
漲１５５點報２３９５２點。惟手機設備孖寶限制港股升幅，最終港股全日報２３９３４，升
１３７點或升０﹒５８％，主板成交１０９４﹒２９億元增４﹒９％。國企指數報９７２６點，
升５１點或升０﹒５４％。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２８７５點，升６﹒９６點或升０﹒２４％。深證成指收報
１０９２１點，跌４３﹒７５點或跌０﹒４０％，兩市總成交７３１８﹒０４億元人民幣。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒４３％，報４２３元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒０７％，報６８﹒３元；匯控（００００５）升０﹒２６％，報３８﹒２元；中國動
（００９４１）升１﹒３３％，報５７﹒３５元；市場憧憬Ｗ股「染藍」，港交所升０﹒９５％
，報２５４﹒８元。
　
＊油價連漲三周，「三桶油」表現冠藍籌＊
　
　　各國始放寬旅遊限制，油價連續錄得三周上升，美國原油價格更創３月以來最高位，油股造
好。中海油（００８８３）彈７﹒８４％，報９﹒０８元為表現最佳藍籌；中石化
（００３８６）揚３﹒９８％，報３﹒６６元；中石油（００８５７）升５﹒４７％，報２﹒７
元；中海油田服務（０２８８３）升４﹒２８％，報６﹒８２元。
　　美國意圖阻截中國電訊商華為的供應鏈，中美緊張局勢再次升溫，金價上周五（１５日）升
１％，創七年高，金礦股上揚。山東黃金（０１７８７）飆８﹒３２％，報２５﹒４元；招金礦
業（０１８１８）升７﹒４５％，報１０﹒１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升
１﹒１８％，報１２８４元；紫金礦業（０２８９９）升４﹒９４％，報３﹒４元。
　　恆指公司將於今日下午４時３０分宣佈，有關恆生指數及恆生中國企業指數應否納入同股不
同權公司及第二上市公司諮詢總結，相關股份繼續提前落鑊，阿里巴巴（０９９８８）抽高
３﹒１％，報２０３元；美團點評（０３６９０）漲２﹒０９％，報１２１﹒９元；小米集團
（０１８１０）升０﹒６７％，報１２﹒０４元。
　
＊美繼續限制華為供應技術供應鏈，舜宇挫逾一成一＊

　　美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件
，同時最後一次延長允許部分企業與中國華為生意往來的臨時許可證９０天，至８月中屆滿。手
機設備普跌，舜宇光學（０２３８２）瀉１１﹒３５％，報１０８﹒６元為表現最差藍籌；瑞聲
科技（０２０１８）挫６﹒２１％，報４０元；比亞迪電子（００２８５）跌１０﹒３６％，報
１５﹒７４元；丘鈦科技（０１４７８）跌９﹒４３％，報９﹒８元；惟富智康（０２０３８）
逆勢升３﹒３７％，報０﹒９２元。
　　工業和信息化部副部長、中國通信學會理事長陳肇雄於１７日，在２０２０年世界電信和信
息社會日大會上表示，中國５Ｇ商用加快推進，已開通５Ｇ基站超過２０萬個，惟５Ｇ概念股走
勢不一。中國通信服務（００５５２）升６﹒７４％，報５﹒７元；京信通信（０２３４２）升
６﹒９２％，報３﹒４元；長飛光纖光纜（０６８６９）升２﹒５３％，報１４﹒５８元；中興
通訊（００７６３）軟０﹒８８％，報２２﹒６元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒８２％，報
１﹒６２元。
　　生物科技股繼續炒起，旗下腺病毒載體疫苗臨床試驗獲批的康希諾生物（０６１８５）升
８﹒９３％，報２１３﹒４元；近日頻繁回購的錦欣生殖（０１９５１）升８﹒５４％，報
１０﹒８元；維亞生物（０１８７３）升８﹒７３％，報６﹒８５元；藥明生物（０２２６９）
升２﹒７４％，報１３８﹒８元；信達生物（０１８０１）升４﹒８８％，報４５﹒１５元。
（ｋｓ）

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