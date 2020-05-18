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即市新聞

18/05/2020 17:00

《鍾之日記》美國再封殺華為，「斷鏈」危機升級

　　《鍾之日記》５月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件
，及在海外設計和製造的半導體產品，還將研究限制華為收購美國企業以發展半導體技術；美國
同時延長允許部分企業與華為生意往來的臨時許可證至８月中屆滿，不過華府警告這將是最後一
次延長。
　　有指在禁令緩衝期間，華為已緊急對台積電追加高達７億美元訂單，化解斷供危機，但外媒
引述多名消息人士指出，台積電不再接收新訂單，惟台積電表示僅屬市場傳言。
　　中國商務部高調回應美國的再出招，表示中方堅決反對美方動用國家力量，對其他國家的特
定企業持續打壓和遏制，嚴重威脅全球產業鏈和供應鏈安全。而《環球時報》社評亦加插助陣，
指出若果美方對華為進一步打壓，中方將強力反擊，包括限制或調查高通、思科、蘋果等企業，
暫停採購波音公司的飛機等。

＊華為稱除勝利外無路可走，惟供應商心傷＊

　　華為面對美方嚴堵死守，繼續不改強勢本色，華為在微博貼文稱：「除了勝利，我們已經無
路可走」，還配上一張二戰時被子彈打得千瘡百孔的蘇聯產飛機。華為消費者業務首席執行官余
承東今日在微信朋友圈發文表示，美國提出的限制措施表面上要消除網絡安全憂慮，但這僅僅是
個借口，華為威脅到美國的科技霸權才是關鍵，新措施實質上是美國要維護自身的地位。
　　美國封殺華為升級，勢必造成華為的全球供應鏈「斷鏈」，須全面改用自家研發的海思晶片

　　瑞信指華為晶片庫存不足，預計可能於年底前用完；且美國加大對華為的制裁，使其不能夠
使用海思半導體或美國其他晶片產商的晶片，因此將對華為手機市場份額造成不利影響。
　　中信証券指，華為製造端仍高度依賴台積電，且上游半導體設備、ＥＤＡ軟件仍被美國廠商
壟斷，因而成為美方重點施壓方向。極端推演下，條例落地後華為或將面臨短期斷供，中國或將
做出一定反制，而華為自身在存貨等方面有做準備，中長期來看產業將加速閉環。
　　本港上市的華為兩大供應商急跌，瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒２％，舜宇光學
（０２３８２）更挫１１﹒４％，中芯國際（００９８１）挫６﹒４％。

＊香江二萬四受阻＊

　　華為風波拖累恆指低開６０點報２３７３６點。未幾，油價連升三周利好「三桶油」，出口
股回穩以及港交所（００３８８）造好，帶動港股止跌回升。「三桶油」升幅午後繼續擴大，且
市場憧憬港股同股不同權公司及第二上市公司能「染藍」，港股最多曾漲１５５點報２３９５２
點，最終港股全日報２３９３４，升１３７點或升０﹒５８％，主板成交１０９４﹒２９億元增
４﹒９％。
　　全國兩會本周四（２１日）及五（２２日）開幕，維穩格局浮現，但隨著美國封殺華為升級
引發科技股震盪，Ａ股午後升幅收窄，滬綜指全日升０﹒２４％，報２８７５﹒４２點，深股倒
跌，深成指、創業板指齊跌０﹒４％。兩市全日成交額７３１８億元人民幣，較上個交易日同一
時段多１６﹒７％，創自４月７日以來成交新高，外資今日則通過陸股通淨流入３４億人幣。

＊紐油６月合約負價機會細，三桶油衝高領漲魚缸＊

　　　世界各國開始放鬆旅行限制，全球燃料需求得到改善，油價上周五連續錄得三周上升，美
國原油價格更創３月以來最高位。而在亞洲時段，美國原油一度漲逾５％。
　　上月因原油庫存飽和以及轉倉活動，紐約５月期油歷史性跌至負值結算，令市場意外。紐約
６月期油將於周二（１９日）交割結算，分析認為，目前各國疫情略有改善，加上石油輸出國組
織（ＯＰＥＣ）及其盟友已經開始減產，供求問題得到改善，紐油６月合約跌至負價的機會不大

　　大和指出，現時石油需求復甦，布蘭特期油價格升至逾每桶３３美元水平，形容油價終見曙
光，預期今年中海油（００８８３）自由現流金壓力將紓緩，將目標價由８﹒２港元，上調至
９﹒５港元，並將評級由「持有」升至「優於大市」。　
　　油價回穩沖喜，今日「三桶油」包辦升幅頭三大藍籌，獲券商唱好的中海油飆升７﹒８％，
收市報９﹒０８元，創３月６日以來近兩個半月高；中石油（００８５７）拉升５﹒５％，中石
油（００３８６）亦收高４％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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