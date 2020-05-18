《鍾之日記》美國再封殺華為，「斷鏈」危機升級

《鍾之日記》５月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國商務部上周五（１５日）公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件

，及在海外設計和製造的半導體產品，還將研究限制華為收購美國企業以發展半導體技術；美國

同時延長允許部分企業與華為生意往來的臨時許可證至８月中屆滿，不過華府警告這將是最後一

次延長。

有指在禁令緩衝期間，華為已緊急對台積電追加高達７億美元訂單，化解斷供危機，但外媒

引述多名消息人士指出，台積電不再接收新訂單，惟台積電表示僅屬市場傳言。

中國商務部高調回應美國的再出招，表示中方堅決反對美方動用國家力量，對其他國家的特

定企業持續打壓和遏制，嚴重威脅全球產業鏈和供應鏈安全。而《環球時報》社評亦加插助陣，

指出若果美方對華為進一步打壓，中方將強力反擊，包括限制或調查高通、思科、蘋果等企業，

暫停採購波音公司的飛機等。



＊華為稱除勝利外無路可走，惟供應商心傷＊



華為面對美方嚴堵死守，繼續不改強勢本色，華為在微博貼文稱：「除了勝利，我們已經無

路可走」，還配上一張二戰時被子彈打得千瘡百孔的蘇聯產飛機。華為消費者業務首席執行官余

承東今日在微信朋友圈發文表示，美國提出的限制措施表面上要消除網絡安全憂慮，但這僅僅是

個借口，華為威脅到美國的科技霸權才是關鍵，新措施實質上是美國要維護自身的地位。

美國封殺華為升級，勢必造成華為的全球供應鏈「斷鏈」，須全面改用自家研發的海思晶片

。

瑞信指華為晶片庫存不足，預計可能於年底前用完；且美國加大對華為的制裁，使其不能夠

使用海思半導體或美國其他晶片產商的晶片，因此將對華為手機市場份額造成不利影響。

中信証券指，華為製造端仍高度依賴台積電，且上游半導體設備、ＥＤＡ軟件仍被美國廠商

壟斷，因而成為美方重點施壓方向。極端推演下，條例落地後華為或將面臨短期斷供，中國或將

做出一定反制，而華為自身在存貨等方面有做準備，中長期來看產業將加速閉環。

本港上市的華為兩大供應商急跌，瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒２％，舜宇光學

（０２３８２）更挫１１﹒４％，中芯國際（００９８１）挫６﹒４％。



＊香江二萬四受阻＊



華為風波拖累恆指低開６０點報２３７３６點。未幾，油價連升三周利好「三桶油」，出口

股回穩以及港交所（００３８８）造好，帶動港股止跌回升。「三桶油」升幅午後繼續擴大，且

市場憧憬港股同股不同權公司及第二上市公司能「染藍」，港股最多曾漲１５５點報２３９５２

點，最終港股全日報２３９３４，升１３７點或升０﹒５８％，主板成交１０９４﹒２９億元增

４﹒９％。

全國兩會本周四（２１日）及五（２２日）開幕，維穩格局浮現，但隨著美國封殺華為升級

引發科技股震盪，Ａ股午後升幅收窄，滬綜指全日升０﹒２４％，報２８７５﹒４２點，深股倒

跌，深成指、創業板指齊跌０﹒４％。兩市全日成交額７３１８億元人民幣，較上個交易日同一

時段多１６﹒７％，創自４月７日以來成交新高，外資今日則通過陸股通淨流入３４億人幣。



＊紐油６月合約負價機會細，三桶油衝高領漲魚缸＊



世界各國開始放鬆旅行限制，全球燃料需求得到改善，油價上周五連續錄得三周上升，美

國原油價格更創３月以來最高位。而在亞洲時段，美國原油一度漲逾５％。

上月因原油庫存飽和以及轉倉活動，紐約５月期油歷史性跌至負值結算，令市場意外。紐約

６月期油將於周二（１９日）交割結算，分析認為，目前各國疫情略有改善，加上石油輸出國組

織（ＯＰＥＣ）及其盟友已經開始減產，供求問題得到改善，紐油６月合約跌至負價的機會不大

。

大和指出，現時石油需求復甦，布蘭特期油價格升至逾每桶３３美元水平，形容油價終見曙

光，預期今年中海油（００８８３）自由現流金壓力將紓緩，將目標價由８﹒２港元，上調至

９﹒５港元，並將評級由「持有」升至「優於大市」。

油價回穩沖喜，今日「三桶油」包辦升幅頭三大藍籌，獲券商唱好的中海油飆升７﹒８％，

收市報９﹒０８元，創３月６日以來近兩個半月高；中石油（００８５７）拉升５﹒５％，中石

油（００３８６）亦收高４％。



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