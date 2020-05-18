【抗疫維穩】政治局會議：毫不放鬆常態化防控，強化就業優先政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中共中央政治局５月１５日召開會議，討

論國務院擬提請第十三屆全國人大第三次會議審議的《政府工作報告》稿。中共總書記習近平主

持會議。會議指出，今年下一階段，要毫不放鬆常態化疫情防控，著力做好經濟社會發展各項工

作。積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強

化。

要加大宏觀政策實施力度，著力穩企業保就業。要依靠改革激發市場主體活力，增強發展新

動能。要實施擴大內需戰略，推動經濟發展方式加快轉變。要確保實現脫貧攻堅目標，促進農業

豐收農民增收。要推進更高水平對外開放，穩住外貿外資基本盤。要圍繞保障和改善民生，推動

社會事業改革發展。要加強政府自身建設，持續整治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹

，努力完成全年經濟社會發展主要目標任務。

會議強調，當前全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有。做

好今年政府工作，要緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，

在常態化疫情防控前提下，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改

革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發展，堅決打好三大攻堅戰，扎實做好「六穩」工

作，全面落實「六保」任務，堅定實施擴大內需戰略，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成

決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

