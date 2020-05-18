【聚焦人幣】外資３月減持美債規模創新高，中國減持１０７億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財政部公布，外資在３月創紀錄共減持美債２９９３億美

元，期內整體資本淨流入３４９９億美元。

數據顯示，３月中國減持美債１０７億美元，規模降至１﹒０８１６萬億美元，２月為

１﹒０９２３萬億美元。

日本仍是最大美債持有國，增持至約１﹒２７２萬億美元，規模創新高。（ａｃ）

