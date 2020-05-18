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18/05/2020 08:29

【聚焦人幣】外資３月減持美債規模創新高，中國減持１０７億美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國財政部公布，外資在３月創紀錄共減持美債２９９３億美
元，期內整體資本淨流入３４９９億美元。
　　數據顯示，３月中國減持美債１０７億美元，規模降至１﹒０８１６萬億美元，２月為
１﹒０９２３萬億美元。
　　日本仍是最大美債持有國，增持至約１﹒２７２萬億美元，規模創新高。（ａｃ）

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