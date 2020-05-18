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即市新聞

18/05/2020 08:11

【華為風波】中國商務部：反對美方持續打壓華為，威脅供應鏈安全

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部日前宣布，延長允許部分企業與中國華為生意往來
的臨時許可證９０天，延遲至８月中屆滿，但就宣布正在研究修改一項出口規例，限制華為透過
收購美國企業，發展半導體技術。
　　美國商務部長羅斯表示，新規定是要堵塞現行的技術漏洞，阻止華為透過使用美國技術的外
國晶片企業，破壞美國以國家安全為理由而實施的出口管制。
　　中國商務部新聞發言人高峰就此回應指出，中方堅決反對美方動用國家力量，以所謂國家安
全為藉口，濫用出口管制等措施，對其他國家的特定企業持續打壓和遏制，是對市場原則和公平
競爭的破壞、對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈和供應鏈安全的嚴重威脅。
　　高峰稱，有關做法損害中美、以至其他國家企業利益，敦促美方立即停止錯誤做法，為企業
開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

＊環時：中方將限制或調查高通、思科、蘋果等企業＊

　　官媒《環球時報》社評指出，若果美方對華為進一步打壓，中方將強力反擊，包括限制或調
查高通、思科、蘋果等企業，又暫停採購波音公司的飛機等。
　　根據美國的新規定，使用美國晶片設備的外國公司，要先取得美國發出的許可證，才可以將
特定的晶片，供應給華為或海思半導體等華為相關企業，新規定在當地星期五起生效，已經在生
產過程中的晶片，需要在１２０日內完成出貨，否則將不符合條件。（ｃｔ）

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