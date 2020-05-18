【兩會在即】馬化騰提交七份建議：關注產業互聯網和鄉村振興

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２０全國兩會將於本周開幕。全國人大代表、騰訊

（００７００）董事會主席兼首席執行官馬化騰計劃提交七份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村

振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等領域。

馬化騰結合產業互聯網在新冠疫情防控、復工復產復學過程中的重要作用，建議加快制定產

業互聯網國家戰略，壯大數字經濟；建議發揮「互聯網＋」優勢助力「後脫貧時期」鄉村振興，

加大新基建在農村部署和投入，讓廣大農民共享數字經濟發展紅利。



＊建議深入研究特區立法權、綜合授權等關鍵課題＊



此外，作為長期在深圳工作的全國人大代表，馬化騰對充分發揮經濟特區先行先試優勢，形

成全面深化改革、全面擴大開放新格局非常關注。他建議，在制度建設上，深入研究特區立法權

、綜合授權等關鍵課題，針對特區立法問題，建議由全國人大牽頭進行專題研究，建立先行示範

區與全國人大及其常委會的便捷溝通機制。

建議稱，在示範區統籌規劃上，做好頂層設計，跨區域協調資源，解決深圳目前的土地短缺

問題；在創新驅動上，實現與國際先進科研體制的全面接軌，建設探索創新驅動的「橋頭堡」；

在風險防範上，做好應急體系建設，創新監管體制，做到有備無患。（ｗｌ）

