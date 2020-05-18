【香港政情】李慧琼以４０票當選立法會內會主席

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會內務委員會今早開會進行主席選舉，民建聯主席李慧琼

以４０票連任主席。

內會今早會議由立法會主席梁君彥指派的財務委員會主席陳健波主持，民主派議員走到主席

台前抗議，高叫口號，並指責陳健波濫權，他們又與保安發生推撞，情況混亂，陳健波驅逐多名

民主派議員離開會場，期間陳健波宣布因有議員受傷而暫停會議。有救護員將擔架和輪椅搬到會

議室。（ｃｌ）（ｚｚ）

