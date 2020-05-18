政府公布豁免向會計師公會註冊執業單位接受強制檢疫申請機制

《經濟通通訊社１８日專訊》政府今日公布，有需要前往內地為在香港上市而有內地業務的

公司進行審計工作的香港會計師公會註冊執業單位之執業會計師、合夥人、董事或僱員，可申請

豁免強制檢疫安排。

獲豁免人士只可就獲批准的審計專業服務前往及逗留於其提供審計專業服務的內地地區╱城

市，其間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。回港後１４天

內，獲豁免人士須接受由衛衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈

報任何不適。

財經事務及庫務局將考慮及批核申請，並由香港會計師公會提供行政支援。每個合資格註冊

執業單位可申請豁免的總人數，不可超出需要其審計服務而有內地業務的香港上市公司客戶數目

的兩倍。豁免申請書須由申請人及有關執業單位填寫。每項申請應就個別審計工作項目而提出，

並只包含不多於兩名申請人。豁免申請書須提供包括審計工作項目的地點及時間等資料。

香港會計師公會將按財經事務及庫務局訂定的運作程序，負責處理及審閱申請書、核實有關

資料，以及向財經事務及庫務局提交審核建議以作考慮。財經事務及庫務局會在考慮香港會計師

公會的建議後批核申請，並向獲豁免人士發出豁免授權書，列明豁免條件。（ｃｌ）

