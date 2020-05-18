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即市新聞

18/05/2020 07:53

《神州民企》中芯（９８１）７﹒５億美元注資中芯南方，持股攤薄

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中芯國際（００９８１）公布，與國家集成電路基金、國家集
成電路基金ＩＩ、上海集成電路基金及上海集成電路基金ＩＩ就中芯南方訂立新合資合同及新增
資擴股協議，該集團向中芯南方出資７﹒５億（美元．下同），所持股權由５０﹒１％攤薄至
３８﹒５１５％，按上市規則視作出售事項。
　　該集團指，中芯南方新股東國家集成電路基金ＩＩ及上海集成電路基金ＩＩ分別注資１５億
元及７﹒５億元以取得２３﹒０７７％和１１﹒５３８％股權，而國家集成電路基金及上海集成
電路基金分別擁有１４﹒５６２％和１２﹒３０８％權益。
　　該集團指，中芯南方從事集成電路芯片製造，並專注１４納米及以下工藝和製造技術，已達
致每月６０００片１４納米晶圓的產能，目標是達致每月３﹒５萬片１４納米及以下晶圓的產能
。根據發展計劃，１２英吋晶圓廠將由４個基金以合資公司夥伴方式興建，故藉注資把中芯南方
註冊資本增至６５億元，大部分款額將用作資本開支。由於項目投資總額９０﹒５９億元，與注
資後經擴大註冊資本的差額計劃通過國內或海外銀行或其他財務機構等債務融資或股東貸款撥付
。中芯南方於去年度及２０１８年度分別淨虧損約９３８０萬和４９５０萬元。（ｗｈ）

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