《日入而息》Ｗ股及第二上市企業可納入恒指，李慧琼當選內會主席

《今天重點》﹡恆指公司指同股不同權及第二上市企業被納入恆指及國指選股範疇；撤除對

紅籌股及民企加入國指額外挑選準則；不排除上調Ｗ股及第二上市公司比重

上限

﹡歐達禮續任證監會行政總裁，任期３年；歐達禮稱經再三評估後，決定在此

艱難時期續任證監會主席

﹡李慧琼以４０票當選立法會內會主席；李慧琼當選內會主席：議員若有異議

，可尋求司法裁決

﹡保就業補貼期間任何一個月僱員總數少於３月將被罰款



《即日市況》﹡油股落鑊且憧憬Ｗ股染藍，港股全日漲１３７點收２３９３４



《深滬股市》﹡封殺華為升級累科技股跌，滬指收升０﹒２４％深市跌



《美元匯價》﹡美匯短線高位整固，後市料區間內反覆向好；歐元最新報１﹒０８１２╱

１３，日圓最新報１０７﹒２６╱２８



《公司業績》﹡偉易達（００３０３）全年多賺１１％，派末期息３６美仙



《公司資訊》﹡領展（００８２３）９大街市熟食檔消費換領維他飲品

﹡中國銀行（０３９８８）據報已與八成原油寶爆雷客戶完成和解

﹡據報中銀香港（０２３８８）高迎欣離任接掌民生銀行

﹡海納智能裝備通過上市聆訊，傳最快周三招股

﹡煤氣（００００３）推出廚房設備租購計劃，涉資數千萬元

﹡報道指港交所（００３８８）擬最快下月就招股無紙化諮詢市場；李小加稱

香港在中美緊張關係升溫中作橋樑的作用變得更重要

﹡佳兆業集團（０１６３８）劉富強辭任首席財務官，吳建新接任

﹡其士國際（０００２５）旗下傲寓最快下月推，主打開放式及１房戶

﹡阿里（０９９８８）宣布推港版春雷計劃，助中小企發掘跨境電商商機

﹡青島銀行（０３８６６）５萬股Ａ股限售股５月２０日上市流通

﹡莊園牧場（０１５３３）加工液體奶改擴建項目已完成竣工驗收

﹡渣打（０２８８８）數碼化成趨勢，港４月轉數快交易量增４﹒５倍

﹡港通（０００３２）股東會否決兩基金股東加入董事局

﹡匯豐表示首季信用卡網上購物及超巿消費簽帳額按年錄雙位數增長；匯豐

「Ｒｅｗａｒｄ＋」新增兌換飛行里數及禮品功能

﹡綠葉製藥（０２１８６）旗下老人癡呆創新藥物上市申請獲歐盟受理

﹡錦欣生殖（０１９５１）本月已斥資４７８５萬元回購，不排除再回購

﹡禪遊科技（０２６６０）再售智度科技股份，套３１０萬元人民幣

﹡東方表行（００３９８）租希慎廣場店舖，５年租金共７０８０萬

﹡萬城控股（０２８９２）黃家倫辭任首席營運總監

﹡惠理集團（００８０６）４月底管理資產總值按年跌逾３８％至１１３億美

元

﹡眾安保險表示疫情改變消費模式助網上銷售，料７至９年能達收支平衡



《國企紅籌》﹡保利置業（００１１９）附屬向中信銀行訂立貸款協議，涉３９億元

﹡中信証券（０６０３０）未如期履行法律義務一度進入失信名單，現已恢復

正常

﹡北大青鳥環宇（０８０９５）擬１﹒７２億元人民幣出售傳奇旅游投資

６０％股權

﹡中興（００７６３）發布ＭＥＣ白皮書，全面部署多接入邊緣技術

﹡中國財險（０２３２８）首四個月原保險保費收入按年升２﹒９％

﹡人保（０１３３９）首４個月總保費收入按年升逾２％



《神州民企》﹡中國地熱能（０８１２８）售杭州一塊土地，涉資１﹒４４億元人民幣

﹡金蝶（００２６８）發布蒼穹應用市場，打造產業互聯網雲生態

﹡騰訊（００７００）８０款遊戲將落實防沉迷，正測試人臉識別技術；本田

與騰訊簽署戰略合作備忘錄，探索升級汽車網聯服務



《中國要聞》﹡４月７０大中城市樓價環比微漲，同比漲幅回落

﹡河南永城房產經紀全變黑中介，官方平台被指壟斷市場

﹡測算表示４月７０城房價指數環比漲幅創半年新高

﹡中聯通與中興合作，開展６Ｇ技術創新及標準推動

﹡外交部表示習近平今晚在世衛大會視頻會議開幕式上致辭

﹡最高法、最高檢發布侵犯公民人身自由國家賠償新標準

﹡人行逆回購三十二連停，零投放零回籠；人行深圳中支表示研究推動支持創

投基金跨境資本流動；人行表示４月發行各類債券４﹒８萬億元人幣

﹡首個區域性重疾表有望在大灣區落地，保費將更便宜

﹡國家能源局表示４月全社會用電量同比轉增０﹒７％

﹡截至４月末境外機構持有銀行間市場債券２﹒３１萬億

﹡商務部表示第三屆進博會１１月５－１０日在上海舉辦；一帶一路沿線國貿

易逆勢上揚，佔比大幅提升；利用外資面臨巨大挑戰，要不斷放寬市場准入

；首４月餐飲收入降４１％，要下功夫促消費

﹡鍾山稱尊重世貿總幹事離任，共同維護產業鏈穩定；鍾山回應外資出逃：聰

明企業家不會放棄中國市場

﹡上海信息消費雲峰匯開幕，市長區長直播賣貨

﹡洋山特殊綜合保稅區將推動離岸轉手貿易和數字貿易

﹡中證監表示對受疫情影響上市公司併購項目作妥善安排

﹡國家市場監管總局派專案組嚴查熔噴布等防疫物資價格

﹡人大財經委表示全國人大推遲，但年度計劃等工作沒停

﹡馬化騰提交七份建議：關注產業互聯網和鄉村振興

﹡馬駿稱「赤字貨幣化」可能導致貨幣超發和通脹

﹡台積電被指已停止接收華為新訂單，回應稱屬市場傳言

﹡華為余承東稱美國封殺是為了維護自身科技霸權地位

﹡華為表示自動駕駛操作系統內核獲國際認證；傳華為緊急向台積電追加５４

億元訂單，拆解斷供危機；華為回應美封殺升級：盡尋解決方案，建更有力

供應鏈

﹡特朗普重申無意與中方談判，對協議不感興趣

﹡首四月全國財政收入同比降１４﹒５％支出跌２﹒７％

﹡據報亞投行擬６月上旬首發５０億人幣三年期熊貓債

﹡綠皮書表示今年出欄生豬將超６億頭，產量達４８００萬噸；預測今年糧食

總產量擴大到６﹒７億噸以上



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１０７４０﹒５５點



《其他消息》﹡陳茂波稱４月份失業率或大幅度攀升

﹡考評局未就取消歷史科爭議性試題有結論

﹡內會今早選主席，立法會附近大批警員戒備

﹡李慧琼以４０票當選立法會內會主席；李慧琼當選內會主席：議員若有異議

，可尋求司法裁決

﹡張潤衡表弟萬聖節旺角藏汽油彈，判囚１２個月

﹡黎智英等三人涉非法集結准保釋，下月１５日區院再訊

﹡「證券業資助計劃」將於下周一接受申請

﹡第二輪建造業抗疫基金開始接受工友申請，８月底截止

﹡許正宇稱積金易招標工作正進行，目標下半年批出合約

﹡民政總署促區議員張可森移除涉鼓吹參與革命行動告示

﹡保就業補貼期間任何一個月僱員總數少於３月將被罰款

﹡十大屋苑周末成交回落一成，中原表示一手新盤開售搶客

﹡梁永祥稱重推租務管制言之尚早，業主及租客均須讓步

﹡煥然懿居管理費逼近私樓，韋志成稱已放棄不實用設施

﹡深股通額度全日用１５﹒４億元；滬股通額度全日用３０﹒８億元，陸股通

淨流入３４億

﹡花旗表示市民認為現時是置業時機比例９年高，惟對樓價下跌仍存憂慮

﹡董事學會表示本港上市公司企業管治水平顯著改善

﹡蓬佩奧批評中國政府威脅干預駐港美國記者工作

﹡ＷｅＬａｂ表示「＃ＨＫＣａｓｈＤｒｏｐ」免息貸款今天起接受申請

﹡同股不同權及第二上市企業被納入恆指及國指選股範疇

﹡恆指公司表示撤除對紅籌股及民企加入國指額外挑選準則

﹡防疫基金至今已向建造業界發放１７億元資助

﹡歐達禮續任證監會行政總裁，任期３年；歐達禮稱經再三評估後，決定在此

艱難時期續任證監會主席

﹡證監會與金管局將檢視中介機構所收取利潤幅度及其他作業手法

﹡西證香港因違反打擊洗錢監管規定遭證監會譴責及罰款５００萬元



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港今日無新增確診個案

﹡吉林市多個官員被免職，舒蘭今起實施最嚴格管控措施

﹡花旗預計本周半數員工返回香港辦公室工作

﹡接載滯留印度港人專機返抵本港

﹡景順料中美關係美大選或新冠肺炎疫苗面世前會惡化

﹡鍾南山稱內地爆第二波疫情危機增

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