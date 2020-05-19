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即市新聞

19/05/2020 07:50

《油金掠影》新冠疫苗有進展，油價繼續跳漲金價從七年高回落

　　《經濟通通訊社１９日專訊》一種新冠疫苗的初步效果良好，市場對恢復經濟感樂觀，加上
產油國正按協議減產，油價周一（１８日）跳漲至逾兩個月的高位。
　　布蘭特原油期貨上升２﹒３１美元或７﹒１％，至每桶３４﹒８１美元；美國原油期貨上漲
２﹒３９美元或８﹒１％，報每桶３１﹒８２美元。
　　跟蹤石油出口的公司表示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）至５月上半月大幅削減石油出口，
正遵守新的減產協議。
　　全球最大石油出口國沙特上周亦宣布，將在６月把石油日產量再削減１００萬桶。
　　製藥商Ｍｏｄｅｒｎａ周一表示，公司實驗性新冠疫苗在小規模初步試驗中顯示出良好的效
果，該疫苗在試驗者身上產生針對新冠病毒的中和抗體。

＊鮑威爾表示經濟復甦取決於疫苗＊

　　疫苗的良好進展帶動市場的樂觀情緒，令股市和油價飆升，金價週一從逾七年高點回落。
　　現貨金下滑０﹒７％，報每盎司１７２８﹒７２美元。美國黃金期貨下跌１﹒３％，報每盎
司１７３４﹒４０美元。
　　聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦可能要延伸至明年較晚的時候，全面復甦可能取決於
新冠病毒疫苗。
　　不過，美國４月零售銷售和工業生產雙跌，經濟或產生自大蕭條以來的最大幅度萎縮。
　　另外，中美貿易關係亦是市場關注重點。
　　其它貴金屬方面，鈀金漲５％，至每盎司１９９６﹒７２美元。鉑金升２％，報每盎司
８１４﹒０７美元。白銀揚２﹒７％，報每盎司１７﹒０６美元。（ｆｚ）

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