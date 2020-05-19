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19/05/2020 13:15

【恒指改革】聶振邦：Ｗ股染藍炒作尾聲，８月季檢前一個月再起動

　　《經濟通通訊社記者鄧經書１９日報道》恆指公司昨日（１８日）公布同股不同權公司（Ｗ
股）及第二上市公司，將被納入至恆生指數及國企指數的選股範疇，相關股份大幅炒起。富途證
券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》認為，三隻Ｗ股阿里巴巴（０９９８８）、美團點評
（０３６９０）及小米集團（０１８１０）已預先炒定，短期炒作料近尾聲，不會對市場氣氛有
太大利好，估計８月季檢前約１個月才有機會再度炒起利好大市。

＊阿里業務最符合新經濟定義＊

　　三大巨頭中，他認為阿里「染藍」機會最大。首先阿里業務最符合「新經濟」定義，業務前
景良好且於內地相關市場有最大佔有率。其次，該股上市至今股價走勢頗穩定，加上其管理層人
脈廣，料成為恆指成分股機會最大。他補充，美團業務不算「新經濟」產業，亦較易出現競爭對
手；小米主營的手機硬件業務之增長空間較小，且國內已有不少競爭對手，故上述兩間他認為非
納入成分股首選。
　　個股方面，他指出，阿里受軟銀減持消息影響導致近期股價落後，但消息已淡化。他又相信
，隨內地疫情受控且經濟活動加快，將續有利電商發展，投資者可待２００至２０５元部署買入
，目標價２２０至２２５元，若連續２日收低於２００元要止蝕。

＊阿里２００至２０５元買入＊

　　美團方面，他雖然看好其首季業績，因疫情對外賣需求增加及市場對此業務存憧憬。惟他指
近期已「炒定」，建議股價回調至１１５至１１８元吸納，目標價１３０至１３５元，若連續２
日收低於１１０元應止蝕。
　　小米方面，他短期看好其受惠全國「兩會」公布的５Ｇ政策，料刺激５Ｇ手機銷情，他建議
１１﹒２至１１﹒５元買入，目標價１３至１３﹒２元，若連續２日收低於１１元要止蝕。

＊新股熱刺激港交所股價表現＊

　　另外，港交所（００３８８）今日裂口高開，最多曾漲約４％。聶振邦稱，近期新股市場重
新熾熱，當中未盈利的生物科技股ＩＰＯ表現可圈可點，料繼續吸引更多此類股分來港上市。再
者，本港股指選股範疇已改，料吸引更多同股不同權公司及第二上市公司來港上市，長遠勢增市
場交投量及利好氣氛。他建議當港交所回落至２５５至２５８元買入，目標價２７５至２７８元
，若連續２日收低於２５５元宜止蝕。

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