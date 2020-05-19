美股急升，港股高開５５４點報２４４８９點，國指漲２２９點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股升逾九百點，市場憧憬美國重啟經濟，加上歐盟預備

５０００億歐元復甦基金，帶動亞洲股市暢旺，日經急升４２６點，首爾指數升４０點。港股方

面則高開逾５５０點並升穿二萬四，並突破１０天線（２４１４２點）及２０天線（２４１１１

點）。其中於美加擁有業務的創科實業（００６６９）急升４﹒９８％，為開市表現最佳藍籌；

另外近期油價暢旺，中海油（００８８３）及中石化（００３８６）高開逾３％。恆生指數報２

４４８９點，升５５４點或升２﹒３２％，主板成交３１﹒０１億元。國企指數報９９５６點，

升２２９點或升２﹒３６％。

重磅股方面，匯控（００００５）升３﹒０１％，報３９﹒３５元；港交所（００３８８）

升２﹒４３％，報２６１元；騰訊（００７００）升１﹒７％，報４３０﹒２元；中移動（００

９４１）升２﹒１８％，報５８﹒６元；友邦保險（０１２９９）升２﹒４２％，報６９﹒９５

元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６８﹒５５元 升４﹒９８％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒７５元 升４﹒７９％

九倉置業（０１９９７） ３３﹒４５元 升４﹒５３％

碧桂園 （０２００７） １０﹒１６元 升４﹒４２％

中國旺旺（００１５１） ５﹒６５元 升４﹒０５％



舜宇光學（０２３８２） １１２﹒８０元 升３﹒８７％

恆安國際（０１０４４） ６８﹒００元 升３﹒７４％

中海外 （００６８８） ２５﹒６０元 升３﹒６４％

中海油 （００８８３） ９﹒４０元 升３﹒５２％

中石化 （００３８６） ３﹒７８元 升３﹒２８％

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