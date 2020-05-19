《盤後部署》關注鮑威爾發言，港股或先上試２４８５５

《經濟通通訊社１９日專訊》美國製藥商Ｍｏｄｅｒｎａ表示，正研發的疫苗在初步實驗有

良好的結果，加上美國政府承諾將推出更多刺激經濟措施，隔晚美股三大指數齊飆升，國際油價

亦創兩個月高，港股今早高開５５４點報２４４８９點，重上兩萬四，並收復五十天線（約２３

９３２）、廿天線（約２４１０９）及十天線（約２４１３７）。德法兩國支持設立５０００億

歐元的復甦基金，港股曾飆６１７點報２４５５２點。惟有消息指美國擬設基金助企業撤離中國

，市場憂中美關係惡化，港股升幅收窄至３７９點，報２４３１４點。港股最終收報２４３８８

點，升４５３點或升１﹒８９％，主板成交１２５９﹒６３億元，較上日多１５％。國企指數報

９８８３點，升１５６點或升１﹒６１％。

Ａ股兩市造好。上證綜合指數報２８９８點，升２３點或升０﹒８１。深證成份指數報１１

０５２點，升１３１點或升１﹒２１％。兩市合計成交６４１５﹒２３億元人仔，較上日少１２

％。



＊鮑威爾發言將影響法案通過，傳內地促企業赴英上市＊



美國聯儲局主席鮑威爾在其準備的演講稿中表示，承諾聯儲局會使用各種工具支持經濟，在

疫情下維持貨幣政策，保持市場運作、向有需要人士提供金錢支援，以應對疫情的影響。稍後，

鮑威爾將參加參議院金融委員會聽證會。鮑威爾和美國財長努欽將向國會通報應對疫情的經濟措

施，並就國會３月通過的２﹒２萬億美元疫情救助計劃發表證詞。鮑威爾在最近的講話中已多次

暗示，國會必須採取更多行動來支持經濟。因此，市場推測鮑威爾本次發言既要有公信力，敦促

美國議員支持更多支出，幫助受到疫情影響的美國經濟；還需要謹慎，不能參與國會兩黨的黨派

爭鬥。

另外，中美貿易戰前景不明朗，有消息指納斯達克將公布對首次公開發行（ＩＰＯ）的新限

制，此舉將加大一些中國企業在其股票交易所上市的難度。對此，中國方面亦有對策，消息人士

稱中國正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，擬激活滬倫通交易。滬倫通是去年啟動，以加強中英之

間的聯繫，擴大中資公司投資者，令中資公司可以在英國上市，惟目前只有一家中資公司於倫交

所掛牌。今年爆發的新冠疫情令經濟受重挫，加上美國的反華情緒及瑞幸咖啡事件，或令中國企

業在紐約的路更難走。



＊美加緊限制或助資金回流，刺激交投＊



隔晚外圍市場因新冠疫苗有新進展而振奮，惟中美之間的較量似乎並沒有因此暫停，美國先

擬設基金助企業撤離中國，納斯達克亦將收緊上市規則限制中國企業ＩＰＯ，相信這場中美的摩

擦還需要一段時間。不過，從另一方面，美國加緊對中國企業的上市限制，或會令更多企業回流

香港上市，帶來更多的資金，及刺激股市交投。

目前，港股收復五十天線、廿天線及十天線，若沒有更大利淡消息影響，可先上試４月２９

日創出的２４８５５；若然突破，可望全面回補３月１２日的下跌裂口（約２５１４０至

２４６５８）。（ｆｚ）

