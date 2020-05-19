《外地經濟》鮑威爾：利率將維持零水平，直至經濟度過疫情危機

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於當地今日在國會參議院金融委員會聽證
會上發表講話，據講稿內容指儲局將把利率維持在接近零的水平，直到美國經濟度過今次疫情危
機，並強調儲局至今採取的行動已幫助維持金融市場的穩定運作。
他又指３月底通過的法案擴大儲局信貸至經濟各方面的能力，幫助抵消疫情對經濟造成的打
擊。（ａｌ）
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