《外地經濟》鮑威爾：利率將維持零水平，直至經濟度過疫情危機

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於當地今日在國會參議院金融委員會聽證

會上發表講話，據講稿內容指儲局將把利率維持在接近零的水平，直到美國經濟度過今次疫情危

機，並強調儲局至今採取的行動已幫助維持金融市場的穩定運作。

他又指３月底通過的法案擴大儲局信貸至經濟各方面的能力，幫助抵消疫情對經濟造成的打

擊。（ａｌ）

