【貿易再戰】傳美國擬設２５０億美元回流基金，推動美企撤離中國

《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社報道指，美國正草擬方案敦促美企將業務或主要供應
鏈遷出中國，並透過稅務減免、補貼等方式推動，當中被廣泛討論的方案是設立２５０億美元回
流基金。
據消息指直接補貼的方案未被正式討論，華府內部有意見反對向近年撤離美國的企業提供補
貼。另外據悉官員對設立回流基金存在分歧，故預期不會出現在新一輪經濟紓困措施。（ａｌ）
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