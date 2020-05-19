【貿易再戰】傳美國擬設２５０億美元回流基金，推動美企撤離中國

《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社報道指，美國正草擬方案敦促美企將業務或主要供應

鏈遷出中國，並透過稅務減免、補貼等方式推動，當中被廣泛討論的方案是設立２５０億美元回

流基金。

據消息指直接補貼的方案未被正式討論，華府內部有意見反對向近年撤離美國的企業提供補

貼。另外據悉官員對設立回流基金存在分歧，故預期不會出現在新一輪經濟紓困措施。（ａｌ）

