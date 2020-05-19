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即市新聞

19/05/2020 09:25

《異動股》阿里巴巴開升逾３％，第二上市企業被納入恒指選股範疇

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恆生指數公司宣布，來自大中華區域的同股不同權公司以及第
二上市公司，將被納入至恆生指數及恆生中國企業指數的選股範疇。恆指公司將在今年８月份之
指數檢討開始，意味阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）三隻
ＷＶＲ股最快８月染藍。
　　阿里巴巴開升３﹒４５％，報２１０元，創逾一個月高。
　　銀河－聯昌表示，阿里巴巴和美團點評或在８月份的指數季度調整時納入恆生指數；美團的
納入權重可能會在４﹒９８％，阿里在３﹒４１％。
　　另外，日本軟銀上日（１８日）公布全年業績時透露，最近兩個月內已進行幾個預付遠期合
約（ｐｒｅｐａｉｄ　ｆｏｒｗａｒｄ　ｃｏｎｔｒａｃｔｓ），利用阿里巴巴股份向銀行融資
１１５億美元。
　　美團點評開升１﹒２３％，報１２３﹒４元，再創上市新高。
　　小米集團（０１８１０）開升２﹒９９％，報１２﹒４元，其獲瑞信調升目標價２９％至１
５元，評級由中性上調至跑贏大市。　
　　該兩類公司在指數裡的個別成分股比重上限設定為５％，恆指公司董事兼研究及分析主管黃
偉雄表示，不排除未來有上調空間，但強調要視乎市場發展、反應等因素。　　　　　
　　恆指開升５５４點報２４４８９點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評　（０３６９０）　　１２３﹒４０元　　　升１﹒２３％
　　小米集團　（０１８１０）　　　１２﹒４０元　　　升２﹒９９％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２１０﹒００元　　　升３﹒４５％
　　閱文集團　（００７７２）　　　４７﹒２５元　　　無升跌
　　眾安在線　（０６０６０）　　　２８﹒８０元　　　升３﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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