《異動股》阿里巴巴開升逾３％，第二上市企業被納入恒指選股範疇

《經濟通通訊社１９日專訊》恆生指數公司宣布，來自大中華區域的同股不同權公司以及第

二上市公司，將被納入至恆生指數及恆生中國企業指數的選股範疇。恆指公司將在今年８月份之

指數檢討開始，意味阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）三隻

ＷＶＲ股最快８月染藍。

阿里巴巴開升３﹒４５％，報２１０元，創逾一個月高。

銀河－聯昌表示，阿里巴巴和美團點評或在８月份的指數季度調整時納入恆生指數；美團的

納入權重可能會在４﹒９８％，阿里在３﹒４１％。

另外，日本軟銀上日（１８日）公布全年業績時透露，最近兩個月內已進行幾個預付遠期合

約（ｐｒｅｐａｉｄ ｆｏｒｗａｒｄ ｃｏｎｔｒａｃｔｓ），利用阿里巴巴股份向銀行融資

１１５億美元。

美團點評開升１﹒２３％，報１２３﹒４元，再創上市新高。

小米集團（０１８１０）開升２﹒９９％，報１２﹒４元，其獲瑞信調升目標價２９％至１

５元，評級由中性上調至跑贏大市。

該兩類公司在指數裡的個別成分股比重上限設定為５％，恆指公司董事兼研究及分析主管黃

偉雄表示，不排除未來有上調空間，但強調要視乎市場發展、反應等因素。

恆指開升５５４點報２４４８９點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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美團點評 （０３６９０） １２３﹒４０元 升１﹒２３％

小米集團 （０１８１０） １２﹒４０元 升２﹒９９％

阿里巴巴 （０９９８８） ２１０﹒００元 升３﹒４５％

閱文集團 （００７７２） ４７﹒２５元 無升跌

眾安在線 （０６０６０） ２８﹒８０元 升３﹒６０％

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（ｎｓ）

