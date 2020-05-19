【兩會在即】疫情下的「別樣」兩會：ＧＤＰ赤字率五大焦點最吸睛

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》全國兩會召開在即，全國政協將於２１日

開幕，全國人大２２日開幕。今年一場新冠肺炎疫情突如其來，令慣常３月召開的全國人大政協

會議延期兩個多月後終於揭幕。

受疫情衝擊影響，今年兩會的會期除了將「縮水」至一個星期左右，開會的方式也將與過去

不同，全體會議將電視直播或網絡圖文直播，新聞發布會等活動數量精簡，採用視頻方式進行，

並且不邀請境外記者臨時來京採訪。

儘管今年兩會議程被壓縮，但是受關注程度絲毫不減。疫情席捲全球仍未消退，中美貿易戰

風雲再起，危機四伏，恰逢今年中國要全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅，政府工作報告中今年

的經濟增長目標、財政政策和貨幣政策的定調必定成為焦點。



＊會否設立ＧＤＰ增長目標＊



去年的政府工作報告將ＧＤＰ增長目標是６－６﹒５％，最終達標，但全年６﹒１％的增速

創下２８年以來最低。今年初，新冠肺炎疫情肆虐，首季ＧＤＰ破天荒衰退６﹒８％，為全年經

濟增長目標設下大難題。

當前疫情還在境外蔓延擴散，對世界經濟造成巨大衝擊，「去全球化」、「去中國化」呼聲

愈來愈高，在全球經濟收縮的大背景下，中國的出口很難獨善其身。面對中小企業經營仍舉步維

艱，中美貿易戰持續升溫，外資撤離中國輿論四起，復工容易復產困難，不少分析預計中國今年

ＧＤＰ增幅１％至３％，較去年大減，亦有分析認為今年應弱化ＧＤＰ增長目標，或將不再公布

具體數字。不過有專家指出，沒有全國ＧＤＰ增長目標，各層面的經濟決策就失去參照物，許多

經濟活動難以協調。

從官方表態來看，４月１７日中央政治局會議強調，當前經濟發展面臨挑戰前所未有，必須

充分估計困難風險和不確定性。會議著眼「穩住經濟基本盤」，首次提出「六保」。今年ＧＤＰ

增長目標設不設？怎麼設？都將會在全國兩會上揭曉答案。



＊財政赤字貨幣化之爭＊



面對經濟下行壓力加大，積極財政政策如何發力？財政赤字率是否提高？抗疫特別國債將用

在何處？如何應對財政收入下行？這一系列的問題亦是本次兩會焦點。

疫情衝擊之下，財政收入受較大影響。財政部部長劉昆此前在《人民日報》撰文，提出積極

的財政政策更加積極有為，通過適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券規

模，鞏固和拓展減稅降費成效，有效應對經濟運行中出現的短期衝擊和挑戰。

不少專家認為，與歐美國家相比，中國政府債務率並不高，３％赤字率也未碰到紅線，應允

許財政赤字率明顯擴大至５％。

而在兩會即將到來之際，「財政赤字貨幣化」的爭論愈演愈烈。簡單而言，財政赤字貨幣化

就是央行通過公開市場購買國債，實現貨幣擴張。挑起論戰的財政部財科所所長劉尚希提出，特

別國債如果由央行直接購買，可以避免國債向市場發行產生的擠出效應。不過，其建議引起爭議

，反對聲音居多。人行貨幣政策委員會委員馬駿直言「赤字貨幣化」可能導致貨幣超發和通脹

，加上，人行直接購買國債會違反《人民銀行法》中「中國人民銀行不得對政府財政透支」的規

定，如果要實現，就必須修改法律，相信該題目將繼續熱議。



＊「全面建成小康社會」或推遲＊



２０２０年是中國決勝全面建成小康社會的收官之年，也是目標實現全面脫貧的一年，要達

到這個目標。根據分析估算，今年的經濟增長率應該達到５﹒６％，這個增速在過去看來並不算

太難，但是在今年似乎就變成「遙不可及」的目標。

中國要達成全面建成小康社會的目標，使ＧＤＰ在２０１０年基礎上翻一番，人均收入也在

２０１０年水平上翻一番。首季經濟衰退６﹒８％，預計二季度僅僅能實現緩慢復甦，全年經濟

增長主要靠第三季和第四季，如果能反彈到１０％，才能實現全年增長３％的目標。

新冠疫情目前還沒有疫苗，存在第二輪爆發風險，著名經濟學家林毅夫表示，把原本要提前

一年實現的第１個百年目標延期到明年實現是可以接受的。



＊《生物安全法》增監測預警制度＊



每年人大會議都將審議通過多個議案。今年新冠肺炎作為焦點，一開始武漢被指反應緩慢據

疫情擴散，源頭被指與中國人食野味有關，美國更頻頻指責中國武漢是疫情源頭。今年兩會最受

關注的議案是《生物安全法》，二審稿提請全國人大常委會會議審議。暫定的生物安全法內容包

括，依法應當報告的，任何單位和個人不得瞞報，謊報，緩報，漏報。在防控重大新發突發傳染

病動植物疫情方面，草案增加監測預警制度，要求專業機構開展主動監測，收集、分析、報告、

監測信息，預測新發突發傳染病、動植物疫病，有關部門要及時發布預警，採取相應防控措施。

該草案也明確開展生物技術研究開發活動，應遵守國家生物技術研究開發安全管理規範，進

行風險類別判斷。



＊留意對港政策＊



每年兩會，國務院總理李克強都會在全國人大開幕當天宣讀政府工作報告。報告中涉及香港

部分約２００字，內容主要分為政治和經濟，分析指官方用字增減有深意，體現對港政策的展望

。去年香港爆發反修例運動，對「一國兩制」的執行造成深層影響，今年政府工作報告中對香港

部分的描述必備受關注。

中聯辦、港澳辦主任今年先後換人，新人事新作風更為強硬，任命全國政協副主席夏寶龍出

任港澳辦主任，被認為是「港澳辦升級」，港澳辦多次提及「恐怖主義苗頭」。現時政壇也不斷

吹風《基本法》２３條立法。不少學者分析這次政府工作報告的香港部分相信料態度強硬，明確

表達中央對國家安全重視。

