《午市前瞻》「兩會」倘公布刺激經濟政策，港股才能擺脫橫行局面

《經濟通通訊社１９日專訊》美國生物科技公司一款實驗性新冠疫苗在初步試驗中效果良好

，可在試驗者身上產生針對新冠病毒的中和抗體，加上德國和法國呼籲為歐洲設立５０００億歐

元的復甦基金，刺激歐美股市急漲。港股今早跟隨高開５５４點報２４４８９點，重上兩萬四兼

一舉突破５０天線（約２３９２９點）、１０天線（約２４１２７點）及２０天線（約

２４１０４點），之後升幅最多擴大至６１７點見２４５５２點。傳美國擬設２５０億美元基金

吸引美企撤離中國，中美關係未見改善，大市乏力繼續向上，升幅一度放緩至只有３７９點最低

見２４３１４點。港股中午收報２４３６３，升４２８點或升１﹒７９％，主板成交

７２３﹒７２億元。國企指數報９８７５，升１４８點或升１﹒５３％。

Ａ股方面，上證綜指報２８９０，升１５點或升０﹒５３％，成交１４７９﹒４５億元人民

幣。深成指數報１０９９７，升７６點或升０﹒７０％，成交２２５８﹒９２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）揚１﹒１３％，報４２７﹒８元；恆指公司金融股比重維

持不設限，匯控（００００５）漲３﹒０１％報３９﹒３５元，友邦（０１２９９）走高

２﹒７８％報７０﹒２元；新經濟股有望納入恆指成分股，從而帶動交投，加上有傳美國再收緊

中資公司上市規定，或吸引後者申港上市，港交所（００３８８）飆３﹒５３％，報

２６３﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒３５％，報５７﹒１５元；建設銀行（００９３９

）升１﹒４７％，報６﹒２３元。

太古Ａ（０００１９）急升４﹒５６％，報４９﹒２５元，領漲恆指成分股；萬洲（００２

８８）逆市挫１﹒０１％，報６﹒８５元，為半日最差表現藍籌股。



＊Ｗ股染藍開綠燈，阿里、小米飆逾２％＊



恆指公司公布同股不同權及第二上市公司符合納入指數成分股的的選股範疇，「染藍」大熱

的三隻新經濟股走高，阿里巴巴（０９９８８）揚２﹒４６％，報２０８元；小米（０１８１０

）升２﹒４９％，報１２﹒３４元；美團點評（０３６９０）漲１﹒６４％，報１２３﹒９元。

有傳競爭對手微醫月底來港申請上市，平安好醫生（０１８３３）續挫０﹒８８％，報１０１﹒

９元；閱文（００７７２）回吐０﹒３２％，報４７﹒１元。

新冠疫苗傳出好消息，憧憬行業受惠經濟恢復，航空股急漲。南方航空（０１０５５）飆

６﹒０４％，報３﹒５１元；國航（００７５３）升３﹒７２％，報５﹒０２元；東方航空（０

０６７０）走高３﹒７％，報２﹒８元；國泰航空（００２９３）升２﹒３４％，報８﹒７６元

；首都機場（００６９４）升５﹒７９％，報５﹒１２元。

內險股普遍向上，此前交銀國際唱好行業業務已於首季見底。中國人壽（０２６２８）走高

３﹒３７％，報１５﹒３４元；中國太平（００９６６）飆５﹒０４％，報１２﹒９２元；中國

平安（０２３１８）升１﹒８１％，報７８﹒６元；中國太保（０２６０１）急升３﹒９１％，

報２２﹒６元。



＊油價急漲，中石油漲逾３％＊



油價周一（１８日）跳漲至逾兩個月的高位，紐約期油重上每桶３０美元水平。中石油（０

０８５７）升３﹒３３％，報２﹒７９元；中石化（００３８６）升２﹒４６％，報３﹒７５元

；中海油（００８８３）漲１﹒７６％，報９﹒２４元；中海油服（０２８８３）走高

２﹒７９％，報７﹒０１元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升１﹒７８％，報２﹒２９元。

金價由超過七年高位回落，黃金相關股回吐。山東黃金（０１７８７）挫２﹒５６％，報

２４﹒７５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒３２％，報１２６７元；招金礦業（０

１８１８）走低２﹒７７％，報９﹒８２元；紫金礦業（０２８９９）升０﹒２９％，報

３﹒４１元。

有傳粵港澳上周開會研究三地互認檢疫認證安排，並預計政策可在未來７至１０天出台，有

望放寬跨境防疫措施限制，濠賭股普遍造好。永利澳門（０１１２８）揚３﹒９２％，報

１４﹒３元；金沙中國（０１９２８）升２﹒９７％，報３１﹒２元；澳博（００８８０）升３

﹒４３％，報８﹒４４元；銀河娛樂（０００２７）走高１﹒６２％，報５３﹒４元；新濠國際

（００２００）升２﹒５５％，報１４﹒４６元；美高梅中國（０２２８２）升１﹒９８％，報

９﹒２９元。



＊聶振邦：大市２３８００至２４４００點續上落＊



港股本日隨外圍反彈逾５００點。富途證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，本日港

股反彈主要受惠美國Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗公司，公布旗下對抗新冠病毒的疫苗耐受性良好消息刺

激，但他認為港股短期仍未能擺脫橫行格局。他指市場目前觀望氣氛仍濃厚，首先成交未見配合

，以及臨近全國兩會，市場部分理應受惠國策的板塊仍較淡靜。他相信要待兩會揭幕後，留意內

地推出的刺激經濟政策，以及有否出特別扶持科技發展的國策，因為科技國策普遍利好騰訊，自

然有機會帶動恆指上揚。他料短期港股仍於２３８００至２４４００點水平上落。（ｋｓ、ｙｋ

）

