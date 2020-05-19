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19/05/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買平醫美團沽中移動國壽

　　《經濟通通訊社１９日專訊》新型肺炎疫苗測試數據結果令市場興奮，加上美國聯儲局主席
鮑威爾承諾，若有需要將推出更多貨幣措施刺激經濟。隔晚美股道指勁升逾九百點，港股裂口高
開５５４點，報２４４８９，１０天線、２０天線及５０天線，早段曾飆６１７點，高見
２４５５２點，創一周高位，但美股期貨亞洲早段由升轉跌，港股升幅縮至３７９點，低見
２４３１４點。之後大市變化不大，在２４４００點附近爭持。恆指最終收報２４３８８，升
４５３點或１﹒８９％；國企指數收造９８８３，升１５６點或１﹒６１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒１億元人民幣，減少８﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是平安好醫生（０１８３３）、美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是中國移動（００９４１）、中國人壽（０２６２８）、融創中國（０１９１８）

　　主板成交１２５９﹒６３億元增加１５﹒１％。其中港股通成交２０５﹒３億元，佔總成交
１６﹒３％。

＊平醫險守１００元，成為北水愛股＊

　　平安好醫生的競爭對手之一微醫計劃在５月底向港交所遞交上市申請，平安好醫生險守紅底
股，收跌１﹒７５％報１０１元，北水淨買入８﹒３億元。
　　恆指公司公布有關指數納入原則的諮詢結果，美團最快８月有機會「染藍」，升３﹒２％報
１２５﹒８元，北水淨買入４﹒５億元。
　　建行升１﹒４７％報６﹒２３元，北水淨買入３﹒３億元。
　　中移動跌０﹒７％報５６﹒９５元，北水淨賣出３﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　８﹒２８
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒４７
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　３﹒２９
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　　１﹒９３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　１﹒４６

　　淨沽出最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－３﹒５６
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　－２﹒１９
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒８６
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒７８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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