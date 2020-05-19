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即市新聞

19/05/2020 08:35

【新冠肺炎】加州開始次階段解封，零售店有條件復業

　　美國繼續推進各地解封，加州部分地區周一（１８日）開始實施第二階段解封，包括三藩市
和馬林縣，大部分零售商戶可恢復營業，部分公園亦可重新開放；但商店營運有人數限制，且員
工和顧客均必須戴口罩。
　　白宮繼續在疫情責任上對中國施壓，貿易顧問納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ　Ｎａｖａｒｒｏ）聲稱
中國派出數以十萬計的人到紐約、米蘭和世界其他地方傳播病毒。《香港經濟日報》

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