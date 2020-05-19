【新冠肺炎】意商店餐廳重開，梵蒂岡恢復彌撒

意大利疫情漸見放緩，商店、髮型屋及餐廳周一起可恢復營業，有髮型屋稱收到大批預約，
忙不過來。不過，部分商戶仍對生意不感樂觀，稱民眾始終傾向留在家中。
在梵蒂岡，宗教活動也逐漸恢復正常，可舉行彌撒活動。
意大利是首個宣布採取封城措施的歐洲國家，大部分商戶自３月初起暫停營業。意大利５月
４日開始逐步解封，容許工廠及公園開放。《香港經濟日報》
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