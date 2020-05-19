《本港經濟》最新失業率升至５﹒２％遜預期，並創逾十年新高

《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年１－３月的４

﹒２％上升至今年２－４月的５﹒２％，遠高於市場預估的４﹒５％，並為超過１０年來的高位

，同期，就業不足率亦急升１個百分點至３﹒１％，為超過１５年來的高位。總就業人數及勞動

人口的按年跌幅分別進一步擴大至５﹒４％及３％，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。



＊建造業、零售、住宿及膳食服務失業率明顯上升＊



與今年首季比較，在今年２－４月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）

均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括

清潔及同類活動）、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面

，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及教育業。

總就業人數由今年１－３月的３７２萬人，下跌至２－４月的３６５﹒７４萬人，減少約６

﹒２６萬人。同期的總勞動人口亦減少約２﹒２４萬人至３８５﹒９８萬人。失業人數（不經季

節性調整）增加約４﹒０３萬人至２０﹒２５萬人。同期的就業不足人數亦升至１１﹒８６萬人

，增加約３﹒５８萬人。



＊消費及旅遊相關行業失業率升至９％＊



勞工及福利局局長羅致光表示，由於２０１９冠狀病毒病疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工

市場進一步急劇惡化。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升

至９％，為超過１５年來的高位。就業不足率則急升至５﹒９％，為有紀錄以來的最高位。

當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至１２％及８﹒４％。建造業的情況

同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至１０％及８％。大多數其他行業的勞工市場情況亦

惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術

、娛樂及康樂活動業。

展望未來，羅致光指，勞工市場在短期內將繼續面對巨大壓力。為保持經濟活力，政府已推

出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業

。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

