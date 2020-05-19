《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，亞特蘭大儲行總裁講話

《經濟通通訊社１８日專訊》歐元區公布５月消費者信心指數，美國亞特蘭大儲行總裁博斯

蒂克講話。



＊美國亞特蘭大儲行總裁博斯蒂克講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，英國下議院財政委員會就新冠疫情的

經濟影響舉行聽證會，英倫銀行總裁貝利，副總裁布羅德班特，副總裁康利夫等出席。

１０：００ｐｍ，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就「美聯儲對ＣＯＶＩＤ－１９

的應對」發表講話。

８：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利和其他貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員就新冠疫情對英國

經濟的影響回答議員提問。



＊歐元區公布５月消費者信心指數料轉差＊



在數據方面，明午（２０日）２：００ｐｍ，英國公布４月消費者物價指數，月率料由持平

跌至負０﹒１％；年率料由１﹒５％降至０﹒９％。英國４月零售物價指數年率料由２﹒６％降

至１﹒６％。４：３０ｐｍ，英國３月房價指數年率料由１﹒１％升上１﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區４月消費者物價指數年率料由０﹒７％下滑至０﹒１％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布４月消費者物價指數，年率料由０﹒９％跌至下滑０﹒１％。

１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負２２﹒７轉差至負２３﹒７。



＊聯想和小米派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、小米集團－Ｗ（０１８１０）

。（ｈｏ）

