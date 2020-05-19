【企業盈喜】巨騰國際（３３３６）料中期業績轉虧為盈

《經濟通通訊社１９日專訊》巨騰國際（０３３３６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月集團將錄得應佔溢利，去年同期則錄得應佔虧損約４７００萬元。
集團解釋，今年中期料轉虧為盈主因新冠狀病毒病爆發期間，商用性和教育版本的筆記本電
腦的出貨量增加，導致集團收入上升；人民幣貶值導致生產成本下降及外幣匯兌收益上升，使集
團期內能夠達致較高的毛利率，以及其他收入和收益上升。（ｙｗ）
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