【企業盈警】ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ料全年純利將大跌不少於７０％

《經濟通通訊社１９日專訊》ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ（０１６５３）發盈警，預期截至今年３
月底止，全年純利將按年大幅下跌不少於７０％。
公司認為，純利下跌主要由於中美貿易戰、發生香港社會運動以及年內爆發新型冠狀病毒疫
情，對集團的正常業務營運及表現造成不利影響；及採納香港財務報告準則第１６號「租賃」對
公司的影響，該準則於２０１９年４月１日生效。（ｓｋ）
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