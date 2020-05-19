【企業盈警】ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ料全年純利將大跌不少於７０％

《經濟通通訊社１９日專訊》ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ（０１６５３）發盈警，預期截至今年３

月底止，全年純利將按年大幅下跌不少於７０％。

公司認為，純利下跌主要由於中美貿易戰、發生香港社會運動以及年內爆發新型冠狀病毒疫

情，對集團的正常業務營運及表現造成不利影響；及採納香港財務報告準則第１６號「租賃」對

公司的影響，該準則於２０１９年４月１日生效。（ｓｋ）

