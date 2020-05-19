【香港政情】支聯會：質疑延長限聚令屬政治考慮，已向警方申集會

《經濟通通訊社１９日專訊》支聯會秘書蔡耀昌表示，對於限聚令延至６月４日感到失望，

但當日仍會有行動，支聯會晚上開會討論如何應變，並質疑政府今次決定屬政治考慮，指近期疫

情緩和，若當局仍進一步限制遊行集會，可能已超越公共衞生安全考慮，甚至違反人權法。

他指出，已向警方申請集會，並已提出希望盡快開會，討論如何做好人群分隔等措施，但至

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