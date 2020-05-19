  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2020 18:47

【香港政情】支聯會：質疑延長限聚令屬政治考慮，已向警方申集會

　　《經濟通通訊社１９日專訊》支聯會秘書蔡耀昌表示，對於限聚令延至６月４日感到失望，
但當日仍會有行動，支聯會晚上開會討論如何應變，並質疑政府今次決定屬政治考慮，指近期疫
情緩和，若當局仍進一步限制遊行集會，可能已超越公共衞生安全考慮，甚至違反人權法。
　　他指出，已向警方申請集會，並已提出希望盡快開會，討論如何做好人群分隔等措施，但至
今未有回覆。（ｂｎ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道19/05/2020
《Make Money》微信女進化變股票導師？小心信錯變慘慘豬！
剖析天下19/05/2020
「疫」市大贏家　雲概念股炙手可熱
剖析天下19/05/2020
美國經濟復甦　長路漫漫
中國故事19/05/2020
【兩會在即】代表委員全程封閉管理　記者採訪需提前核酸檢測
中國故事19/05/2020
【兩會在即】疫情下的「別樣」兩會：GDP赤字率五大焦點最吸睛
FOCUS19/05/2020
【FOCUS】疫苗研發企趁熱圈錢　美股大反彈後回調恐快重現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第三激 賞Maxcare「紓壓保健產品」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金