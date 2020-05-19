【香港政情】支聯會：質疑延長限聚令屬政治考慮，已向警方申集會

《經濟通通訊社１９日專訊》支聯會秘書蔡耀昌表示，對於限聚令延至６月４日感到失望，
但當日仍會有行動，支聯會晚上開會討論如何應變，並質疑政府今次決定屬政治考慮，指近期疫
情緩和，若當局仍進一步限制遊行集會，可能已超越公共衞生安全考慮，甚至違反人權法。
他指出，已向警方申請集會，並已提出希望盡快開會，討論如何做好人群分隔等措施，但至
今未有回覆。（ｂｎ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道19/05/2020
《Make Money》微信女進化變股票導師？小心信錯變慘慘豬！
|剖析天下19/05/2020
「疫」市大贏家 雲概念股炙手可熱
|剖析天下19/05/2020
美國經濟復甦 長路漫漫
|中國故事19/05/2020
【兩會在即】代表委員全程封閉管理 記者採訪需提前核酸檢測
|中國故事19/05/2020
【兩會在即】疫情下的「別樣」兩會：GDP赤字率五大焦點最吸睛
|FOCUS19/05/2020
【FOCUS】疫苗研發企趁熱圈錢 美股大反彈後回調恐快重現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰