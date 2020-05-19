《小傳日記》疫苗帶憧憬，魚缸向上頂；重上兩萬四，反彈接住嚟？

《小傳日記》就喺尋晚「孖屐」迎來一個令人振奮嘅消息，花旗國嘅製藥商就話，正研發嘅

疫苗喺初步實驗中，發現可以產生中和新冠毒喺抗體，隔晚花旗國魚缸齊飆升，其中道指仲創埋

六周最大單日升幅。香江魚缸都跟住走，今早高開５５４點報２４４８９點，重上兩萬四，並收

復五十天線（約２３９３２）、廿天線（約２４１０９）及十天線（約２４１３７）。加上恆生

公司批准Ｗ股納入指數，Ｗ股帶住新經濟佬齊漲，生發發（００３８８）同樣造好，魚缸曾飆６

１７點報２４５５２點。但係花旗國就想設基金幫助企業撤離神州，擔心中美關係再惡化，魚缸

升幅收窄至３７９點，報２４３１４點。最終埋單報２４３８８點，升４５３點或升１﹒８９％

，主板成交１２５９﹒６３億元，較上日多１５巴仙。國企指數報９８８３點，升１５６點或升

１﹒６１％。

Ａ場兩市造好；上證綜合指數報２８９８點，升２３點或升０﹒８１。深證成份指數報１１

０５２點，升１３１點或升１﹒２１％。兩市合計成交６４１５﹒２３億元人仔，較上日少１２

巴仙。

重磅藍戰士方面，神州第二大電商京東６月初招股，生發發踢高４巴仙，報２６５﹒２銀；

大象（００００５）走高超３巴仙，報３９﹒４５銀；ＱＱ（００７００）漲近２巴仙，報４３

０銀；神州移動（００９４１）滑近１巴仙，報５６﹒９５銀；建行（００９３９）升超１巴仙

，報６﹒２３銀；友邦（０１２９９）抽升３巴仙，報７０﹒４銀。



＊染藍好有機新經濟齊飛，花旗逼華為舜宇仍上提＊



噚晚收市後恆生公司就宣布，來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，可以畀

納入指數嘅選股範疇，憧憬被染藍Ｗ股齊齊跳起。美團點評（０３６９０）同阿里巴巴（０９９

８８）飛起超３巴仙，分別報１２５﹒８銀及２０９﹒８銀；小米集團（０１８１０）抽升５巴

仙，報１２﹒６６銀；閱文集團（００７７２）揚不足半巴仙，報４７﹒４銀；美圖公司（０１

３５７）升２巴仙，報１﹒５５銀。

雖然花旗國加緊對華為嘅禁令，但大摩就話華為事件對舜宇（０２３８２）影響極少，繼續

唱好佢前景，舜宇踢高４巴仙，報１１２﹒９銀；而其他手機佬都表現唔錯。瑞聲（０２０１８

）漲近３巴仙，報４１﹒０５銀；高偉電子（０１４１５）揚近２巴仙，報２﹒３４銀；丘鈦科

技（０１４７８）抽升超３巴仙，報１０﹒１４銀。



＊疫苗進展佳油佬也變乖，鐵鳥好想飛頹極終有機＊



疫苗進展良好，孖屐對恢復經濟即刻樂觀晒，加埋產油國按緊協議減產，ＷＴＩ原油期貨亞

洲時段炒上３２美金水平，油佬就連續第二日反彈，三桶油中石化（００３８６）、中石油（０

０８５７）及中海油（００８８３）齊齊踼高近３巴仙，分別報３﹒７６銀、２﹒７８銀同９﹒

３２銀。Ｆ三星原油期（０３１７５）亦起哄近３巴仙，報２﹒３１銀。中海油服（０２８８３

）起飛近５巴仙，報７﹒１３銀。

如果疫苗確實有效，國際航運就可以盡快恢復，鐵鳥終於有運行，國泰（００２９３）跳５

格，報８﹒６１銀；東航（００６７０）同國航（００７５３）跳高逾４巴仙，分別報２﹒８２

銀同５﹒０４銀。南航（０１０５５）炒高近６巴仙，報３﹒５銀；首都機場（００６９４）彈

近７巴仙，報５﹒１７銀。



＊粵港澳認證賭仔最高興，碧桂園發債缺水問題解＊



有消息話，粵港澳三地互認檢疫認證安排周內出台，有關人士符合特定跨境目的，完成病毒

核酸檢測之後，證明無感染，就可以豁免強制檢疫１４日。馬交有望見番自由行，賭仔當然開心

，銀娛（０００２７）跳近１巴仙，報５３﹒０５銀；金沙（０１９２８）升逾２巴仙，報３１

﹒０５銀；永利（０１１２８）彈近４巴仙，報１４﹒２６銀；美高梅（０２２８２）踼高逾２

巴仙，報９﹒３２銀；新濠國際（００２００）抽高近４巴仙，報１４﹒６２銀。

碧桂園（０２００７）建議向機構投資者發行美元優先票據，有傳佢會發行５年期票據，頭

３年唔可以贖回，預期今日定價。碧桂園踼高逾１巴仙，報９﹒８４銀。中海外（００６８８）

同潤地（０１１０９）都起哄逾１巴仙，分別報２５﹒０５銀同３０﹒７銀。融創（０１９１８

）同世房（００８１３）各升四格，報３３﹒８５銀同３２﹒７銀。請請！



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