新冠疫苗有進展且Ｗ股可染藍，港股全日飆４５３點收報２４３８８

《經濟通通訊社１９日專訊》美國Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗公司，一款實驗性新冠疫苗在初步試

驗中效果良好，可在試驗者身上產生針對新冠病毒的中和抗體，同時德國和法國呼籲為歐洲設立

５０００億歐元的復甦基金，港股今１高開５５４點報２４４８９點，一舉突破５０天線（約

２３９３０點）、１０天線（約２４１３２點）及２０天線（約２４１０６點）。恆指公司公布

同股不同權股（Ｗ股）及第二上市公司８月或可「染藍」，提振市場氣氛，加上石油股、出口股

及港交所（００３８８）表現出色，刺激港股最多曾飆６１７點見２４５５２點。

惟傳美國擬設２５０億美元基金吸引美企撤離中國，以及傳納斯達克交易所收緊上市規則，

令中資股赴美上市難度增加，加上港府宣布限聚令延至６月４日，消息限制港股升幅繼續擴大。

最終港股收報２４３８８點，升４５３點或升１﹒８９％，主板成交１２５９﹒６３億元增

１５﹒１％。國企指數報９８８３點，升１５６點或升１﹒６１％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報２８９８點，升２３﹒１６點或升０﹒８１％。深證成分指

數報１１０５２點，升１３１點或升１﹒２１％，總成交６４１５﹒２３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒６５％，報４３０元；友邦保險（０１２９９）升

３﹒０７％，報７０﹒４元；匯豐控股（００００５）升３﹒２７％，報３９﹒４５元；中移動

（００９４１）跌０﹒７％，報５６﹒９５元；傳京東６月初招股，港交所升４﹒０８％，報２

６５﹒２元。



＊「Ｗ股」８月或染藍，美團彈３％破頂＊



恆生指數公司宣布，將同股不同權公司以及第二上市公司，納入至恆生指數及國指的選股範

疇，市場憧憬「Ｗ股」８月或染藍，相關股份造好。阿里巴巴（０９９８８）漲３﹒３５％，報

２０９﹒８元；美團點評（０３６９０）破頂升３﹒２％，報１２５﹒８元；小米集團（０１８

１０）升５﹒１５％，報１２﹒６６元。其他新經濟股個別發展，平安好醫生（０１８３３）跌

１﹒７５％，報１０１元；閱文集團（００７７２）升０﹒３２％，報４７﹒４元。

治療新冠肺炎疫苗有好消息，市場憧憬航空業復甦，相關板塊反彈，南航（０１０５５）飆

５﹒７４％，報３﹒５元；國航（００７５３）升４﹒１３％，報５﹒０４元；東航（００６７

０）升４﹒４４％，報２﹒８２元；中銀航空租賃（０２５８８）漲４﹒２８％，報４８﹒７元

；北京首都機場（００６９４）升６﹒８２％，報５﹒１７元。

軟件即服務（ＳａａＳ）股獲追捧，微盟（０２０１３）飆１３﹒６２％，報６﹒８４元破

頂；金山軟件（０３８８８）漲４﹒０６％，報２９﹒５元；中軟國際（００３５４）升１﹒２

％，報４﹒２３元；金蝶國際（００２６８）無升跌，報１３﹒５元；中國有贊（０８０８３）

升７﹒４６％，報０﹒７２元。



＊交銀國際指行業估值將收復，國壽揚逾３％＊



交銀國際近日指內險行業後續業務呈恢復態勢，且目前行業估值處於低位，隨疫情緩和，支

撐估值修復，內險股走高。中國平安（０２３１８）走高１﹒７５％，報７８﹒５５元；國壽（

０２６２８）升３﹒３７％，報１５﹒３４元；眾安在線（０６０６０）升３﹒７８％，報２８

﹒８５元；中國太保（０２６０１）升３﹒４５％，報２２﹒５元；新華保險（０１３３６）升

３﹒３１％，報２６﹒５５元。

憧憬粵港澳三地同步放寬跨境防疫措施限制，濠賭股普遍造好，銀河娛樂（０００２７）升

０﹒９５％，報５３﹒０５元；金沙（０１９２８）升２﹒４８％，報３１﹒０５元；永利澳門

（０１１２８）升３﹒６３％，報１４﹒２６元；澳博控股（００８８０）升３﹒４３％，報８

﹒４４元；新濠國際（００２００）升３﹒６９％，報１４﹒６２元。

產油國正按協議減產，油價周一（１８日）跳漲至逾兩個月的高位，油股反彈。中海油

（００８８３）升２﹒６４％，報９﹒３２元；中石油（００８５７）升２﹒９６％，報２﹒７

８元；中石化（００３８６）升２﹒７３％，報３﹒７６元；中海油服（０２８８３）升４﹒５

５％，報７﹒１３元。（ｋｓ）

