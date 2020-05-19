【新冠肺炎】吉林蛟河市疫情嚴峻，即日起暫停全市公交客運

《經濟通通訊社１９日專訊》吉林公布，蛟河市交通運輸局根據蛟河市周邊縣市疫情的嚴峻
形勢，為堅決防止疫情通過公共交通工具擴散、傳播，經請示市新冠肺炎疫情防控工作領導小組
同意，決定從即日起暫停蛟河市城市公交客運服務，恢復運營時間另行通知。
據吉林省衛健委通報，昨日（１８日）全省新增本地確診病例５例，病例集中於吉林市，均
是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診。不過，國家衛健委公布吉林昨日只新增２宗本土病例，
與吉林省衛健委的數據並不一致。（ｊｔ）
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