【新冠肺炎】專家：中國為疫情第一發現國，應參與世衛的獨立評估

《經濟通通訊社１９日專訊》受席卷全球的新冠肺炎疫情影響，世界衛生組織（ＷＨＯ）成

為中美角力的另一個戰場。ＷＨＯ周一（１８日）表示，將盡快開始對全球冠新病毒疫情響應進

行獨立評估，並得到了中國的支持和巨額資金承諾。中國承諾將在兩年內提供２０億美元國際援

助，不過與此同時，ＷＨＯ被美國政府譴責「至少有一個成員國明顯試圖隱瞞疫情」。



＊中方有三個「第一」，與世衛全方位合作＊



中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友對此表示，在新冠肺炎流行以來，中國和世界衛生組

織的合作是全方位的，中方本著「早、快、透明」的原則和世界衛生組織以及其他國家分享疫情

方面的信息。

他指出，可以用三個「第一」來概括：第一個「第一」，在１月３日中方還不清楚造成這次

疫情的病原體是甚麼的時候，就通報了世界衛生組織以及其他國家。第二個「第一」，中方在１

月７日分離出新型冠狀病毒是造成這次不明原因肺炎的罪魁禍首的時候，立刻通報了世界衛生組

織和相關國家。第三個「第一」，當中方把病毒的基因序列弄清楚的時候也第一時間上傳、通報

、分享給世界衛生組織，並且把整個基因序列上傳到世界衛生組織的全球共享數據平台。



＊中國應參與獨立評估工作，成員國之間要取得共識＊



針對有關國家要求對世衛組織（ＷＨＯ）工作進行獨立評估，北京化工大學生命科學與技術

學院院長童貽表示，開展評估的時間應充分評估全球疫情進展態勢之後確定；而中國作為疫情第

一發現國和已經結束第一波流行的國家，應該積極主動地參與獨立評估的各項工作。

他認為，開展評估的時間應充分評估全球疫情進展態勢之後確定，原則上不能影響世衛組織

在抗疫的關鍵時期履行《國際衛生條例》和現有機制的職責和應採取的行動。

此外，還應遴選獨立評估機構和組成人員應堅持公平公正公開的原則，評估工作相關的流程

、程序、內容和結果均應充分征求成員國意見並取得共識。（ｊｔ）

